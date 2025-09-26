Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επιστρέφει απόψε με το «The Roadshow» – Πρώτος προορισμός η Σκιάθος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, έπειτα από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλεθεατές αγκάλιασαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, επιστρέφει για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Ένας νέος κύκλος οδοιπορικών γεμάτος παράδοση, συγκίνηση, γέλιο και απρόοπτα ξεκινάει από απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης μάς καλεί ξανά να εξερευνήσουμε μαζί του έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε μέσα από την εκπομπή «The Roadshow» ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα μας ταξιδέψει και φέτος σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, σε ένα νέο, ολόφρεσκο «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες!

Οι προορισμοί που θα επισκεφτούμε πολλοί: Σκιάθος, Νάουσα Ημαθίας, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Νομός Λακωνίας, Νομός Σερρών, Κύπρος, Κορινθία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Τήνος, Μύκονος, Κεφαλονιά.

1ο επεισόδιο απόψε, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 21:00// Προορισμός: Σκιάθος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται τη Σκιάθο και μαζί με τον Διονύση Κυπριώτη ξεκινάνε την περιήγηση του νησιού της ταινίας «Mamma Mia» και του τροβαδούρου «Λατρεία» από το αεροδρόμιο, εκεί που το αεροπλάνο τους παίρνει και τους σηκώνει!

Ο Γρηγόρης εντοπίζει τις δημόσιες τουαλέτες με την πιο όμορφη θέα στο νησί. Έπειτα, συναντά έναν κτηνίατρο και κάνει δικές του «επιστημονικές» ερωτήσεις, αλλά συμπέρασμα δεν βγάζουν. Στη συνέχεια, επισκέπτονται την ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου υφάνθηκε η πρώτη ελληνική σημαία!

Ο Γρηγόρης γνωρίζει την κυρία Μαρία, μία σοφή γυναίκα με ιδιαιτερότητα στην όραση, που, όμως, δεν την έχει σταματήσει σε τίποτα. Ακολουθεί χαλάρωση και εξερεύνηση του νησιού το βράδυ με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Πηγαίνουν και σε θερινό σινεμά, αλλά και ακόμα και εκεί δεν μένουν αμέτοχοι με την ταινία που παρακολουθούν. Και επειδή Σκιάθος χωρίς τον Γιώργο Αγγελόπουλο, aka Ντάνος, δεν γίνεται ο Γρηγόρης και ο Διονύσης τον βρίσκουν και λένε διαφορετικές αλήθειες σε αυτόν και στη γυναίκα του. Την τελευταία μέρα στο νησί κάνουν γυμνισμό, και η εμπειρία είναι συναρπαστική!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις και εξερευνήσεις!

Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, από απόψε, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 έρχονται στον ΑΝΤ1 για να ανακαλύψουμε ξανά αγαπημένα γνωστά, αλλά και άγνωστα μέρη.

Δείτε το trailer: