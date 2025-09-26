Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Κύπρο: «Υποφέρει επί 51 χρόνια»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Κύπρο: «Υποφέρει επί 51 χρόνια»

«Η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην Ουκρανία, αλλά η συγκεκριμένη θέση ισχύει πολύ περισσότερο για την Κύπρο, όπου εκδηλώθηκε τουρκική εισβολή το 1974, εξαιτίας της οποίας κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Μεγαλόνησος «υποφέρει επί 51 χρόνια».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο Κυπριακό επισημαίνοντας ότι «η Κύπρος υποφέρει επί 51 χρόνια». Υπογράμμισε, επίσης, ότι στην Μεγαλόνησο εξελίσσεται παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο σημείωσε ότι «δεν είμαστε αφελείς, καθώς γνωρίζουμε τις απειλές και τις συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιάς μας». «Η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Σεπτέμβριο: Η ανακοίνωση για τις πληρωμές- Τι αναφέρει

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22,9% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Έλαβε η Γη μήνυμα από ένα παράλληλο σύμπαν; – Τι πιστεύουν οι επιστήμονες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:05 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Είμαστε στρατηγικοί εταίρ...
19:54 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Πρέπει να ανακληθεί το casus belli – Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας

«Η Ελλάδα αναζητεί καλές σχέσεις γειτονίας. Έχουμε πετύχει για χρόνια να έχουμε χαμηλές εντάσε...
19:49 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ: «Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας»

«Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας» ανέφερε κατά την διάρκεια...
19:34 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli» – «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργος, Κυριάκος Μητσοτάκη, από το βήμα της Γ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος