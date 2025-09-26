Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Κύπρο: «Υποφέρει επί 51 χρόνια»

«Η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην Ουκρανία, αλλά η συγκεκριμένη θέση ισχύει πολύ περισσότερο για την Κύπρο, όπου εκδηλώθηκε τουρκική εισβολή το 1974, εξαιτίας της οποίας κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Μεγαλόνησος «υποφέρει επί 51 χρόνια».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο Κυπριακό επισημαίνοντας ότι «η Κύπρος υποφέρει επί 51 χρόνια». Υπογράμμισε, επίσης, ότι στην Μεγαλόνησο εξελίσσεται παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο σημείωσε ότι «δεν είμαστε αφελείς, καθώς γνωρίζουμε τις απειλές και τις συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιάς μας». «Η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας».