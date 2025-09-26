Βοιωτία: Θρίλερ με την ακριβή ημερομηνία θανάτου της μητέρας της 62χρονης – Τι αποκαλύπτει ο γιατρός της

Μορφή χειμάρρου έχουν πάρει οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και επιδόματα.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης γυναίκας, που σχετίζονται και με τις αμφιβολίες που έχουν προκύψει για το πότε ακριβώς απεβίωσε κι αν όντως αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2021.

Μιλώντας στο MEGA, ο γιατρός της ηλικιωμένης ανέφερε: «Όπως βλέπω στα αρχεία μου, στις 19 Δεκεμβρίου 2020 έκανα μια κατ’ οίκον επίσκεψη στην ηλικιωμένη στο σπίτι της στο Κλειδί Βοιωτίας. Δεν ανακαλώ στη μνήμη μου την επίσκεψη αυτή, αλλά προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία ότι η ασθενής είχε βλάβες από την κατάκλιση και απαιτήθηκε να κάνω επιτόπου μια χειρουργική πράξη εκτομής των νεκρωμένων περιοχών. Από τα ίδια στοιχεία βλέπω μια σημείωση που κράτησα τότε να επικοινωνήσω με εταιρεία επιθεμάτων για την ηλικιωμένη, καθώς και με άλλη εταιρεία για αερόστρωμα. Αν η γυναίκα πήρε ποτέ τα επιθέματα, δεν μου είναι γνωστό».

«Έχω γράψει μία υποσημείωση ότι είναι δύσκολα οικονομικά»

Σε άλλο κομμάτι της μαρτυρίας του, ο γιατρός της ηλικιωμένης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Είδα στην καταχώριση του ΕΟΠΠΥ Ευφροσύνη (…) καταχωρημένη αντιβίωση την συγκεκριμένη ημερομηνία που λέγαμε (19/12/2020), πήγα στην συγκεκριμένη ημερομηνία στο καλεντάρι και από εκεί προέκυψε ότι έχω μία κυρία (…) ραντεβού, που έχω κανονίσει να πάω να τη δω και μάλιστα επειδή δήλωσε ότι είναι και δύσκολα, έχω γράψει μία υποσημείωση ότι είναι δύσκολα οικονομικά και της πήγα μάλιστα και μπεταντίν και της πήγα και εκατό γάζες και κάποια πράγματα που θα χρειαζόταν, γιατί πού να φύγει από το Κλειδί να πάει να ψωνίσει φαρμακείο».

«Της πήγα τα αναλώσιμα που θα χρειαστεί, τους έδωσα οδηγίες πώς θα καθαρίσουν το τραύμα, το καθάρισα χειρουργικά και πλέον λογικά θα πρέπει να πήγε την επόμενη ή την μεθεπόμενη κάποιος από τους συνεργάτες της (…) που είναι η εταιρεία που προμηθεύει τα επιθέματα κατά των κατακλίσεων, τα οποία γράφονται στον ΕΟΠΠΥ μάλιστα προκειμένου να μπορεί να δικαιούται να πάρει τα συγκεκριμένα εν λόγω επιθέματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Να δούμε τι έχει γίνει αυτή η γυναίκα»

Για τις προσπάθειες της 62χρονης να μην έχει επαφέ η ηλικιωμένη μητέρα της με τους συγγενείς της μίλησε η ανιψιά της πρώην προϊσταμένης στα ΚΕΠ.

«Δυστυχώς, η θεία μου έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι γι’ αυτό. Έχουμε αρρωστήσει όλοι μας, όσοι το έχουμε μάθει. Λυπάμαι και για την ξαδέλφη μου. Γιατί να καταντήσει έτσι; Κάναμε προσπάθειες αλλά δυστυχώς “την έχουμε εδώ (μας έλεγε), την έχουμε εκεί”, ό,τι σας έχουνε πει, ισχύουν όλα. Όλο το σόι έψαχνε αλλά, δυστυχώς δεν καταφέραμε τίποτα. Είναι πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είναι κάπου 4-5 χρόνια. Το 2020, το 2021, χάσαμε τελείως (τα ίχνη της) γιατί όταν παίρναμε τηλέφωνο “δώσε μου και τη θεία να μιλήσουμε λίγο” , (μας έλεγε) “μια κοιμάται, μια τούτο, μια εκείνο», λέει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν η μητέρα της έψαχνε την αδελφή της, η ίδια επισήμανε:

«Βεβαίως την έψαχνε και έλεγε “άμα θα ήμουν πιο νέα, θα της έλεγα εγώ εκείνης”. Ναι, αφού την είχαμε χάσει τη θεία. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε και έλεγα “Παναγία μου, Θεέ μου, στα χέρια σου είμαστε όλοι, φανέρωσέ το, να δούμε τι έχει γίνει αυτή η γυναίκα”. Από τα σκυλιά και μετά δεν είχαμε επικοινωνία. Τα έφερε δήθεν για παρέα στη γιαγιά και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε. Όταν πηγαίναμε εκεί δεν έφευγε, δεν μας άφηνε μόνους, να μιλήσουν οι δυο αδερφές. Δεν θα φύγει από τα αυτιά μου “φεύγετε τώρα;” δηλαδή, με τέτοιο παράπονο ούτε σαν να μας χτύπαγε καμπανάκι. (Λέγαμε) Θα έρθουμε να την δούμε, “έπεσε και ο κορονοϊός” (έλεγε), θα πάμε να την δούμε εμείς, “δεν επιτρέπουν”, τούτο εκείνο, διάφορες δικαιολογίες.