Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης άφησε την περιουσία στον 3χρονο, τότε, εγγονό του και όχι στην κόρη του

Στην υπόθεση που έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Βοιωτία, αποκαλύφθηκε πως ο πατέρας της κατηγορούμενης αποφάσισε να αφήσει όλη του την περιουσία στον εγγονό του και όχι στην κόρη του. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πολλά χρόνια πριν, όταν το παιδί ήταν μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το 2000, ενώ ο πατέρας της 62χρονης ήταν ακόμη στη ζωή, η κατηγορούμενη ζούσε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον τότε σύζυγό της και το ανήλικο παιδί τους. Εκείνη την περίοδο ο παππούς προχώρησε στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία μεταβίβασε την περιουσία στον εγγονό του.

Η περιουσία περιλάμβανε αρκετά κτήματα, αλλά και το σπίτι στο Κλειδί, το οποίο αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ., δηλαδή 80 τ.μ. ανά όροφο. Η πράξη αφορούσε σε δωρεά εν ζωή, με τον παππού να κρατά την επικαρπία. Ωστόσο, υπήρχε ένας συγκεκριμένος όρος: «Η σύζυγός του θα έχει το δικαίωμα συνοικήσεως και εφ’ όρου ζωής της επί της οικίας».

Παρόλο που ο γιος δεν κατοικεί στο συγκεκριμένο σπίτι εδώ και χρόνια, σε αυτό μένει μέχρι σήμερα η μητέρα του, που είναι και η κατηγορούμενη στην υπόθεση.

