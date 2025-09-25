Maestro: Αυτός είναι ο ηθοποιός μπαίνει στον τέταρτο κύκλο της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Ο τέταρτος κύκλος της δημοφιλούς σειράς Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία του προς την υλοποίηση, καθώς τα γυρίσματα άρχισαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την Αθήνα. Με το τέλος της τουριστικής σεζόν, οι συντελεστές θα μεταφερθούν στους Παξούς, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων.

Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει αρκετές νέες παρουσίες που θα αλλάξουν την εξέλιξη της πλοκής. Μεταξύ αυτών, οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν νέα διάσταση στη σειρά με την είσοδό τους.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφάνιση-έκπληξη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στον τέταρτο κύκλο θα δούμε και τον Βασίλη Μίχα, ο οποίος θα αφήσει το δικό του αποτύπωμα με έναν ρόλο που δεν θα περάσει απαρατήρητος.

Ο τέταρτος κύκλος του Maestro αναμένεται να επιστρέψει στις οθόνες μας σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, φέρνοντας μαζί του νέα πρόσωπα, ανατροπές και έντονη δράση.

