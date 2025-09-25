Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών στη Βενεζουέλα

Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών στη Βενεζουέλα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε την Τετάρτη στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό ως ρηχό, στοιχείο που συνήθως ενισχύει την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια.

Παρά την ένταση του σεισμού, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προκειμένου να επέμβουν εφόσον χρειαστεί.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας και προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους αναζητώντας ασφάλεια. Παρά τον φόβο, η εικόνα παραμένει καθησυχαστική, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα.

