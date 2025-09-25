Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σάρα και τον βοηθό του Τραμπ, Michael Kratsios

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σάρα και τον βοηθό του Τραμπ, Michael Kratsios

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Συνάντηση του πρωθυπουργού και με τον Michael Kratsios

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

