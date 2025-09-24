Κουτσούμπας από το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: «Χώροι, δράσεις και εκδηλώσεις θα είναι μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κουτσούμπας από το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή
Πηγή: 902.gr

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, στο πάρκο Τρίτση, που άνοιξε σήμερα τις πύλες του.

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κατά την παρουσία του εκεί, συνοδευόμενος από τον Θοδωρή Χιώνη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και τον Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, παρευρέθηκε στον χώρο αλληλεγγύης της Παλαιστίνης, όπου η ΚΝΕ συλλέγει σχολικά είδη για τα παιδιά της Παλαιστίνης και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε αυτόν εδώ τον χώρο του Φεστιβάλ της ΚΝΕ που βρισκόμαστε αυτές τις τέσσερις μέρες, η ΚΝΕ συγκεντρώνει ήδη σχολικά για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Θα τα στείλει στη Δυτική Όχθη με την ελπίδα σύντομα να φτάσουν και στα χέρια των παιδιών της Γάζας. Όλες αυτές τις μέρες οι χώροι αυτοί εδώ του Φεστιβάλ στο Πάρκο Τρίτση, μαζί με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, θα είναι μια μεγάλη διαδήλωση, ένα μεγάλο συλλαλητήριο αλληλεγγύης για λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε, επίσης, το περίπτερο της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ που είναι αφιερωμένο φέτος στο 22ο Συνέδριο του κόμματος, καθώς και το περίπτερο του Συλλόγου Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» όπου είχε θερμό χαιρετισμό και συνομιλία με τη Μάγδα Φύσσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

