Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις προς τιμήν του.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, αλλά και στο πολύ σημαντικό θέμα της επιστροφής των νέων Ελλήνων, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στο εξωτερικό.

Στην αρχή του χαιρετισμού του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του που μίλησε σε ομογενείς κάνοντας λόγο για «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση».

Αναφερόμενος στα «άλματα» προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, τόνισε πως «η Αθήνα τώρα ανθίζει». Αναφέρθηκε σε εκδήλωση της Wall Street Journal, όπου συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας με τη συζήτηση να έχει τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη, προσελκύει συνεχώς άμεσες επενδύσεις στη χώρα. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. άμεσων επενδύσεων στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ο τουρισμός ανθίζει. «Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36 εκατομμύρια ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά, έχουμε πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή».

Αναφέρθηκε στη δημιουργία των μη κερδοσκοπικών – ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβρη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ένας «εκπαιδευτικός πόλος» που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές.

πηγή: ΕΡΤ