ΗΠΑ: Γέμισε με αφίσες του «καταζητούμενου» Ερντογάν η Ουάσινγκτον – ΦΩΤΟ

Αφίσες που απεικονίζουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σαν καταζητούμενο εμφανίστηκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον λίγο πριν από την επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο.

Οι αφίσες ζητούν τη σύλληψη του Τούρκου προέδρου, για -μεταξύ άλλων- τον ξυλοδαρμό διαδηλωτών από τους άνδρες της ασφάλειάς του, τον Μάιο του 2017, έξω από την τουρκική πρεσβεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί φορτηγάκι με μηνύματα όπως «Ελευθερώστε τον Ιμάμογλου» και συνθήματα υπέρ του κράτους δικαίου. Επίσης, αφίσα με τον τίτλο «Ελπίδα» που δείχνουν τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης αγκαλιά με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Οζέλ, φιγουράρει στην Times Square.

Δείτε φωτογραφίες: