ΗΠΑ: Γέμισε με αφίσες του «καταζητούμενου» Ερντογάν η Ουάσινγκτον – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, Ερντογάν, καταζητούμενος

Αφίσες που απεικονίζουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σαν καταζητούμενο εμφανίστηκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον λίγο πριν από την επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο.

Οι αφίσες ζητούν τη σύλληψη του Τούρκου προέδρου, για -μεταξύ άλλων- τον ξυλοδαρμό διαδηλωτών από τους άνδρες της ασφάλειάς του, τον Μάιο του 2017, έξω από την τουρκική πρεσβεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί φορτηγάκι με μηνύματα όπως «Ελευθερώστε τον Ιμάμογλου» και συνθήματα υπέρ του κράτους δικαίου. Επίσης, αφίσα με τον τίτλο «Ελπίδα» που δείχνουν τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης αγκαλιά με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Οζέλ, φιγουράρει στην Times Square.

Δείτε φωτογραφίες:

ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, Ερντογάν, καταζητούμενος

ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, Ερντογάν, καταζητούμενος

ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, Ερντογάν, καταζητούμενος

ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, Ερντογάν, καταζητούμενος

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου: Η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και ο «κόφτης» των ανείσπρακτων ενοικίων

Έρχονται 10.000 εργάτες γης – Πάνω από 100.000 μετακλήσεις ξένων εργατών για το 2026

https://www.foxreport.gr/articles/mystiriodis-fakelos-tou-protou-proedrou-tis-tsechoslovakias-anoichthike-ti-emperiechei/66...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:44 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Δύο κρατούμενοι νεκροί από τα πυρά σε γραφείο του ICE στο Ντάλας – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν, στις ΗΠΑ, και ένα άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περ...
21:11 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ» απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις – «Χρειάζεται πιο δυναμική αντίδραση από τις χώρες του NATO»

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στην Γαλλία, δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να εντ...
19:06 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Μία σύλληψη για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και ακόμα 2 ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Ένας άνδρας, 40 ετών, στην Βρετανία, συνελήφθη, στο Δυτικό Σάσεξ, στο πλαίσιο έρευνας για την ...
18:59 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος