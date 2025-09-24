Συγκλονίζει ο Γουέιν Ρούνεϊ: «Αν δεν ήταν η γυναίκα μου, θα είχα πεθάνει από το αλκοόλ»

Την σκοτεινή πλευρά μιας κατά τα άλλα λαμπρής καριέρας γεμάτης τίτλους και διακρίσεις αποκάλυψε ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Το άλλοτε παιδί – θαύμα του βρετανικού ποδοσφαίρου μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του άλλοτε συμαίκτη του στους «Κόκκινους Διαβόλους» Ρίο Φέρντιναντ δήλωσε ότι έφτασε πολύ κοντά στο να χάσει ακόμη και τη ζωή του από την κατάχρηση του αλκοόλ, με την σύζυγό του, Κολίν, να είναι ο φύλακας άγγελός του κι αυτή που κατάφερε να τον βάλει στον… ίσιο δρόμο.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε η Κολίν θα ήμουν νεκρός! Το πιστεύω. Ήθελα να βγαίνω έξω και να περνάω καλά με τους φίλους μου. Έφτασα σε ένα σημείο που το παράκανα. Υπέφερα πάρα πολύ από το αλκοόλ και δεν πίστευα ότι μπορούσα να στραφώ κάπου. Μπορεί να έπινα δύο συνεχόμενες ημέρες. Θυμάμαι ότι πήγαινα στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έβαζα σταγόνες στα μάτια και μασούσα τσίχλες για να μην με καταλάβουν… Το Σαββατοκύριακο έβαζα μερικά γκολ και μετά έβγαινα πάλι έξω για δύο ημέρες σερί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο άλλοτε στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Το είχε δει από την αρχή. Ότι υπήρχαν πολλές φορές που ξέφευγα. Και το ήλεγξε. Μου έλεγε “τι κάνεις;” και κατάφερνε να με συγκρατήσει», είπε επίσης ο Ρούνεϊ.