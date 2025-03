Γουέιν Ρούνεϊ: Ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντοπίστηκε να ουρεί δημοσίως στο Λονδίνο

Ο Γουέιν Ρούνεϊ εθεάθη χθες να ουρεί δημοσίως, έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο στο Λονδίνο. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εντοπίστηκε από τους φωτογραφικούς φακούς να στηρίζεται σε έναν τοίχο και να… ανακουφίζεται.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 39χρονος Ρούνεϊ είχε βγει για ποτό με φίλους του και φέρεται να αποχώρησε περίπου στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Παρά το περιστατικό, που έχει δημοσιευθεί σε όλα τα βρετανικά ταμπλόιντ, η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημέρωσε τη MailOnline ότι δεν κατατέθηκαν καταγγελίες για την συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή.

Στις φωτογραφίες, ο πρώην ποδοσφαιριστής εμφανίζεται να χαμογελά καθώς περπατάει μπροστά από την κάμερα φορώντας ένα μαύρο κοστούμι, ενώ γελάει προς την παρέα του.

Καθώς ο Ρούνεϊ ουρεί, κρατά το κινητό του κοντά στο πρόσωπό του, με τέτοιον τρόπο που φαίνεται πως μιλάει ταυτόχρονα.

