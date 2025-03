Η συνέντευξη μπασκετμπολίστα σε δημοσιογράφο του ESPN που «έριξε» τα social media – «Δεν θα κοιμηθεί για έναν μήνα»

Ο «ερωτευμένος» Bennett Andersen έγινε το πρόσωπο του αγώνα μπάσκετ μεταξύ του πανεπιστημίου της Φλόριντα με αυτό του Μέριλαντ, όχι για την απόδοσή του στο παρκέ, αλλά για τον τρόπο που κοίταζε τη δημοσιογράφο Talia Baia στη συνέντευξη που της παραχώρησε στα αποδυτήρια.

Η σύντομη συνομιλία τους στα αποδυτήρια, διάρκειας μόλις 1 λεπτού, μετά τη νίκη της Φλόριντα επί του Μέριλαντ με 87-71 για το Sweet 16 του NCAA Tournament, στις ΗΠΑ, προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media, με τους φιλάθλους να υποστηρίζουν ότι ο Andersen «έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του» μπροστά στη ρεπόρτερ του ESPN.

Ο παίκτης των Florida Gators σημείωσε μόλις το δεύτερο καλάθι του στη σεζόν, αλλά η αντίδρασή του στη θέα της δημοσιογράφου που του πήρε συνέντευξη τράβηξε περισσότερο την προσοχή των φιλάθλων.

Former @JesuitTampaFL standout Bennett Andersen scores his second basket of the season in the Sweet 16.

What a cool moment for the former Tiger. pic.twitter.com/twvcWuaRrX

— Kenny Morales (@KennyMoralesTV) March 28, 2025