NBA: Βίντεο από τη γενική σύρραξη στον αγώνα Τίμπεργουλβς-Πίστονς – Δόθηκαν 12 τεχνικές ποινές

Ένας άγριος καβγάς ξέσπασε στη δεύτερη περίοδο του αγώνα μεταξύ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Ντιτρόιτ Πίστονς την Κυριακή το βράδυ, οδηγώντας στην αποβολή πέντε παικτών και δύο προπονητών.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα με 8:36 να απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, τη στιγμή που οι Πίστονς προηγούνταν με 39-30.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αϊζάια Στιούαρτ των Πίστονς δέχθηκε τεχνική ποινή για τα σπρωξίματα που αντάλλαξε με τον Ντόντε Ντιβιντσένζο των Τίμπεργουλβς, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Ρον Χόλαντ χρεώθηκε με φάουλ προσπαθώντας να χτυπήσει τη μπάλα από τα χέρια του Ναζ Ριντ.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, με τον Ντιβιντσένζο να παρεμβαίνει και να αρπάζει τον Χόλαντ από τη φανέλα, γεγονός που προκάλεσε γενική σύρραξη, με όλους τους παίκτες που βρίσκονταν στο παρκέ, αλλά και αρκετά μέλη από τους πάγκους των δύο ομάδων, να εμπλέκονται.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves

Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2025