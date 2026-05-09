Σαν σήμερα 9 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Ευγένιος Σπαθάρης
Σαν σήμερα το 2009 πέθανε ο Ευγένιος Σπαθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για το Σύνδρομο Κορνέλια ντε Λάνγκε
  • Ημέρα της Ευρώπης (E.E.)
  • Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πτηνών
  • Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου Εμπορίου

Γεγονότα

  • 1927: Πραγματοποιούνται οι πρώτες Δελφικές Γιορτές, με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
  • 1936: Η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φονικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.
  • 1950: Ο γαλλολουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως «Διακήρυξη Σούμαν», θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • 1956: Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές κι ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες.
  • 1958: Κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Σαν Φρανσίσκο η ταινία Δεσμώτης του Ιλίγγου.
  • 1960: Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. ανακοινώνει για πρώτη φορά την έγκριση της διάθεσης αντισυλληπτικού δισκίου.
  • 1964: Εκτελείται ο Νγκο Ντινχ Καν, de facto κυβερνήτης του κεντρικού Βιετνάμ υπό τον αδελφό του, πρόεδρο Νγκο Ντινχ Ντιέμ, πριν την ανατροπή της οικογένειας.
  • 1967: Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Στυλιανού Παττακού, και Δημόσιας Τάξης, Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα «παντός ρυπαρού και ρακένδυτου ή φέροντος γενειάδα ή μακράν κόμη» τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.
  • 1968: Δολοφονείται μετά από βασανιστήρια από όργανα της ασφάλειας, στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Τσαρουχάς, επικεφαλής της οργάνωσης Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ) Θεσσαλονίκης, πρώην βουλευτής της Ε.Δ.Α. και στέλεχος του Κ.Κ.Ε..
  • 1974: Ο νεαρός Μπρους Σπρίνγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στο περιοδικό «Rolling Stone»: «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρους Σπρίνγκστιν».
  • 1977: Καταστροφική πυρκαγιά ξεσπά στο ξενοδοχείο Πολωνία στο Άμστερνταμ προκαλώντας 33 θανάτους και 21 σοβαρούς τραυματισμούς.
  • 1980: Ο Γεώργιος Ράλλης γίνεται πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • 1987: Η πτήση 5055 της LOT Polish Airlines συντρίβεται μετά την απογείωσή της στη Βαρσοβία, Πολωνία, σκοτώνοντας και τους 183 επιβαίνοντες.

Γεννήσεις

  • 1837: Άνταμ Όπελ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. (Θαν. 8/9/1895)
  • 1874: Χάουαρντ Κάρτερ, βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. (Θαν. 2/3/1939)
  • 1936: Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ. (Θαν. 7/2/2019)

Θάνατοι

  • 1805: Φρίντριχ Σίλερ, Γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. («Ωδή της Χαράς») (Γεν. 10/11/1759)
  • 2009: Ευγένιος Σπαθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών. (Γεν. 2/1/1924)
  • 2019: Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, Έλληνας μοναχός, θεολόγος και συγγραφέας
  • 2020: Λιτλ Ρίτσαρντ, Αμερικανός μουσικός

