ΑΑΔΕ: Νέα «χτυπήματα» σε λαθραία ποτά και παράνομες αποστακτικές μηχανές – Τι κατασχέθηκε σε Αργολίδα και Κρήτη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέα «χτυπήματα» της ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας φρένο στις οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Στην Αργολίδα, κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν.

Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

  • 6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου,
  • 1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους,
  • 11.200 πώματα,
  • 4.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε επίσης συσκευή που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.

Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) εντόπισε άμβυκα χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου.

Κατασχέθηκαν:

  • 150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης,
  • 7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη – ποσότητα που θεωρείται γιγαντιαία για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν συνολικά τις 110.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

 

 

20:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μύκονος: Τραγωδία με 68χρονο που πνίγηκε στη θάλασσα

Ένας 68χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου το πρωί της Τετάρτ...
20:04 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: «Θα σε τρυπήσω με μαχαίρι» – Ένοχος 60χρονος για απειλές κατά της αδελφής του

Ένας 60χρονος οδηγήθηκε σήμερα 24/9 ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κ...
19:46 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στην Αθήνα – Στην Μεταμόρφωση το επίκεντρο

Σεισμός 2,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ανα...
19:38 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του

Νέο αίτημα για την εκταφή του γιου του, Δημήτρη, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ο...
