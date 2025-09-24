Ελευθερία Κοντογεώργη για τις φήμες ότι είναι σε σχέση: «Δεν είναι στιγμή για να συζητηθεί – Υπάρχει κι ένα παιδί»

Στις φήμες ότι είναι σε σχέση απάντησε η Ελευθερία Κοντογεώργη με δήλωσή της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Τετάρτη (24/9).

Η ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα γενικά και για τη σχέση της με τα social media, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι είναι σε σχέση.

Αρχικά δήλωσε: «Όλοι ξέρουμε πώς είναι να είσαι ερωτευμένος και πληγωμένος. Κι εμείς οι ηθοποιοί, ανάλογα με τον κάθε ρόλο, φέρνουμε λίγο τις εμπειρίες μας πάνω στη σκηνή. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να είσαι ερωτευμένος, πώς το ζεις, με τα καλά του, τα εύκολά του, τα δύσκολά του… Αλλά είναι πολύ ωραίο!»

Σχετικά με τα social media και την έκθεση του παιδιού της, σημείωσε:

«Μου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο στα social. Το παιδί δεν θέλω να είναι πολύ εκτεθειμένο. Θα ανεβάσω κάποια πράγματα όμορφα ή γλυκά που κάνουμε. Μου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο, μόνο να υπάρχουν κάποια όρια».

Οι διακοπές στην Κρήτη

Η ηθοποιός περιέγραψε τις διακοπές της: «Πέρασα πολύ ωραία στα Χανιά. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στα Χανιά, μου αρέσουν πολύ!»

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι σε σχέση με συγκεκριμένο πρόσωπο, η Ελευθερία Κοντογεώργη απέφυγε την απάντηση: «Ε, τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι η στιγμή να συζητηθούν και ακριβώς επειδή υπάρχει και ένα παιδί στη μέση και πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά και τον χώρο της δουλειάς, γιατί είμαστε για κάτι άλλο εδώ».

20:26 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

