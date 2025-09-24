Νίκος Γκάλης: Εντυπωσιακό γκράφιτι στο ΑΠΘ με το πρόσωπο του «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νίκος Γκάλης γκράφιτι ΑΠΘ
Φωτογραφία: Intime

Ο street artist «Goatt 88» δημιούργησε ένα νέο έργο τέχνης, που κοσμεί την είσοδο του γυμναστηρίου του ΑΠΘ και συγκινεί όσους περνούν τις πύλες του ή είναι περαστικοί από το σημείο: μια εντυπωσιακή προσωπογραφία, γκράφιτι, του Νίκου Γκάλη.

Ο -κατά πολλούς- G.O.A.T. (Greatest of All Time) του ελληνικού μπάσκετ εξακολουθεί να λατρεύεται σε όλη τη χώρα, με τις τιμές προς το πρόσωπό του να είναι συνεχείς τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάιο του 2023 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στις 4 Αυγούστου, η ΕΟΚ απέσυρε, παρουσία 13.000 θεατών στο ΟΑΚΑ, τη φανέλα με το νούμερο «4» που φόρεσε σχεδόν σε όλη τη διεθνή του καριέρα — μια τιμή που απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα μπασκετμπολίστα.

Το νέο γκραφίτι του «γκάνγκστερ» φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης goatt_88, ο οποίος ταξίδεψε από την Κω στη Θεσσαλονίκη για να δώσει, όπως είπε στα Μακεδονικά Νέα, «χρώμα σε μια πόλη όλο μουτζούρα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @goatt_88


Ο ίδιος, μιλώντας στην εφημερίδα, εξηγεί ότι επέλεξε να απεικονίσει τον Νίκο Γκάλη ώστε να γνωρίσουν οι νεότερες γενιές τη σπουδαία πορεία του αθλητή που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

«Ζήτησα άδεια για να ζωγραφίσω κάτι στον τοίχο, είπαμε να κάνουμε κάτι που να έχει να κάνει με τον αθλητισμό και επειδή κάνω πορτρέτα καταλήξαμε στον Γκάλη που μας έχει φέρει και το χρυσό», ανέφερε ο ίδιος.

Νίκος Γκάλης γκράφιτι ΑΠΘ
Φωτογραφία: Intime

Παράλληλα, εξήγησε ότι το να κάνεις γκράφιτι δεν είναι εύκολο: «Στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να πάρουμε άδεια, είναι δύσκολο να ζωγραφίσεις κάπου τυχαία. Είχα επικοινωνήσει νωρίτερα με το ΑΠΘ για να πάρω άδεια και όταν ήρθα έπεσα τυχαία στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ήταν πολύ θετικός ο διευθυντής και συμφωνήσαμε».

Νίκος Γκάλης γκράφιτι ΑΠΘ
Φωτογραφία: Intime

