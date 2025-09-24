Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη Φθιώτιδα – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγελάδα

Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στο δρόμο Μακρολίβαδου – Παλαμά στο Δήμο Δομοκού, στη Φθιώτιδα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με μία αγελάδα, που βρισκόταν στον δρόμο.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με το LamiaReport, αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός του οχήματος και μητέρα του οδηγού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός και η σύζυγός του, που καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Παλαμά και προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου πήγαιναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τη μητέρα του οδηγού. Τελικά η γυναίκα μετά το τροχαίο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το ΑΤ Δομοκού. Σημειώνεται ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.