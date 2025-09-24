Κωνσταντοπούλου: Είμαστε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και των οικογενειών που ζητούν δικαιοσύνη

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε και χθες το βράδυ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καθημερινά επισκέπτεται τον πατέρα που πραγματοποιεί απεργία πείνας, μπροστά από τη Βουλή, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ζητά να διαταχθεί η εκταφή του παιδιού του, για να διενεργηθούν οι εξετάσεις και οι έρευνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, τονίζεται σε ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στις δηλώσεις της από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έχοντας τον Πάνο Ρούτσι δίπλα της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «μίλησε σκληρά για τους δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς που βγάζουν δελτία τύπου-κυβερνητικά ανακοινωθέντα και για την Κυβέρνηση που χειραγωγεί τη Δικαιοσύνη, την ώρα που ένας πατέρας ρισκάρει τη ζωή του», σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Ένας πατέρας συμπληρώνει 9 μέρες απεργίας πείνας ζητώντας το αυτονόητο, το πιο ιερό, να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του, το πιο επώδυνο, για να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν από την ανακριτική, δικαστική, εισαγγελική αρχή.



Ο Πάνος Ρούτσι δίνει την ύπαρξή του, ζητώντας από την Δικαιοσύνη να κάνει αυτά που οφείλει, ζητώντας από την Κυβέρνηση να σταματήσει να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και να την χειραγωγεί.



Τα χθεσινά Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν από 2 λειτουργούς που και οι 2 είναι συνδεδεμένοι με την Κυβέρνηση και οι 2 προήχθησαν εντελώς πρόσφατα, ο κ. Τζαβέλλας στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ο κ. Λυμπερόπουλος στη θέση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, πριν 1 μήνα από την Κυβέρνηση, είναι ντροπιαστικά Κυβερνητικά ανακοινωθέντα, που δεν έχουν καμμία σχέση με την υποχρέωση του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού. Δεν εκπροσωπούν τον Άρειο Πάγο, δεν εκπροσωπούν τη Δικαιοσύνη.



Η Δικαιοσύνη δεν ανήκει στην Κυβέρνηση και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένο δικαστή και εισαγγελέα.



Η Δικαιοσύνη είναι αγαθό, υπέρτερο, υπέρτατο, ανήκει στους πολίτες, ασκείται στο όνομα του Ελληνικού λαού και το αίσθημα δικαίου των πολιτών υπαγορεύει αυτό που όλη η Ελληνική κοινωνία ζητάει και έρχεται εδώ και δείχνει την αλληλεγγύη της στον Πάνο, ο οποίος βρίσκεται στο όριο της ύπαρξής του: Εκταφή, ενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ειδικών εξετάσεων, διερεύνηση μέχρι τέλους των αιτίων θανάτου, του μηχανισμού που προκάλεσε τον θάνατο τόσων νέων παιδιών, τόσων αθώων ανθρώπων.



Είμαστε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι.

Είμαστε στο πλευρό και είμαι και θα είμαι μέχρι τέλους, στο πλευρό των οικογενειών που ζητούν δικαιοσύνη απέναντι σε αυτούς που μπαζώνουν την αλήθεια και νομίζουν ότι το ψέμα θα επικρατήσει.



Η #αλήθεια θα λάμψει κι εκείνοι που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη καλό είναι να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από ψευδεπίγραφα Δελτία Τύπου και να κάνουν το καθήκον τους».

Νωρίτερα, απ’ το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «είχε κάνει σκληρές δηλώσεις, και πάλι για το φαινόμενο των Κυβερνητικών ανακοινωθέντων, με υπογραφές δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, μιλώντας για χειραγωγούμενη, Κυβερνητική Δικαιοσύνη».

Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας:

«Ο Πάνος Ρούτσι, ένας πατέρας που έθαψε πρόωρα το παιδί του, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν είχαν γίνει ούτε καν οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις πριν την ταφή, ζητάει το αυτονόητο.



Να του επιτραπεί, να διαταχθεί, η εκταφή του παιδιού του για να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν. Για να διαπιστωθεί πώς πραγματικά προκλήθηκε ο θάνατός του.

Για να διερευνηθούν όλα εκείνα που δεν ερευνήθηκαν. Και, βεβαίως, για να διαπιστωθεί εάν στο μνήμα βρίσκεται το παιδί του ή μόνον το παιδί του, καθώς με όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, είναι διάχυτη η αμφιβολία των γονιών για το τί τελικά τους δόθηκε να θάψουν.



Θυμίζω ότι με εντολή της Κυβέρνησης οι συγγενείς δεν άνοιξαν τα φέρετρα των δικών τους ανθρώπων και η αμφιβολία είναι μια δηλητηριώδης σκέψη που έχει παραλύσει αυτές τις οικογένειες και όλους εμάς.

Η επιμονή της Κυβέρνησης στη συγκάλυψη είναι προκλητική. Εκείνο όμως που θέλω σήμερα να στηλιτεύσω είναι αυτά τα ντροπιαστικά Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν χθες, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Τζαβέλλα, και από έναν δικαστή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου άρτι προαχθέντα, τον κύριο Λυμπερόπουλο, γνωστό συνδικαλιστή των δικαστών προσκείμενο στην παράταξη της Κυβέρνησης, ο οποίος χωρίς καμία αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα, εξέδωσε 3 σελίδες Δελτίο Τύπου, του Αρείου Πάγου δήθεν, με επιθέσεις στους γονείς και σε όποιον υπερασπίζεται τους γονείς και τους συγγενείς, και με διατυπώσεις οι οποίες εκφεύγουν παρασάγγας από τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των δικαστών.



Στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών, αλλά και άλλων εγκλημάτων στα οποία εμπλέκεται η Κυβέρνηση, όπως το Έγκλημα των υποκλοπών, έχουμε παρακολουθήσει όλο το τελευταίο διάστημα αυτό το αλγεινό φαινόμενο, των Δελτίων Τύπου της Κυβέρνησης, που τα υπογράφουν δικαστές και εισαγγελείς.



Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την πρακτική και καλώ τους ευσυνείδητους δικαστές, εκείνους που δεν συναλλάσσονται με καμία εξουσία, εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η δικαστική λειτουργία είναι εξουσία που πηγάζει από το λαό, να αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την κυβερνητική χειραγώγηση σε δικαστές και εισαγγελείς.



Είναι ανεπίτρεπτες οι παρεμβάσεις στην υπόθεση, από Κυβερνητικά συνδεδεμένους λειτουργούς.

Είναι ανεπίτρεπτο κάποιοι να καταχρώνται τον τίτλο του δικαστή, αλλά και τη λειτουργία του ανωτάτου δικαστηρίου για να εκδίδουν Κυβερνητικά Δελτία Τύπου και Κυβερνητικά ανακοινωθέντα.

Είναι ντροπή πραγματικά.



Ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης, πρώτα απ’ όλα, ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και ως ενεργή πολίτης, δεν αντέχω και δεν ανέχομαι άλλο να βλέπω αυτές τις οσφυοκαμψίες από πλευράς λειτουργών, στους οποίους οι πολίτες προσβλέπουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.



Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία της Κυβέρνησης.



Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία ούτε των δικαστών.



Η Δικαιοσύνη είναι αγαθό υπέρτερο, υπέρτατο, που οι πολίτες αυτή την στιγμή το διεκδικούν και σας βλέπουν να προσπαθείτε να το μπαζώσετε.



Ζητώ να γίνει άμεσα, να διαταχθεί άμεσα και αμελλητί η εκταφή των συγγενών, των παιδιών, η εκταφή και η διενέργεια εκείνων των εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ζητώ να πάψουν άμεσα αυτά τα Κυβερνητικά φερέφωνα να προσπαθούν να φιμώσουν ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη ζωή τους για τη δικαίωση των παιδιών τους που τα χάσανε».

Δείτε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις 23/9/25 από τον Άγνωστο Στρατιώτη: