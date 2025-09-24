Άγιοι Ανάργυροι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Τα ίχνη του Γιώργου Γ. χάθηκαν στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 23/9, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα, 24/09/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος Γ., έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε βερμούδα, μαύρη μπλούζα με λευκά γράμματα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια, γυαλιά μυωπίας και έχει μία μαύρη τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.