Άγιοι Ανάργυροι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Τα ίχνη του Γιώργου Γ. χάθηκαν στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 23/9, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα, 24/09/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος Γ., έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε βερμούδα, μαύρη μπλούζα με λευκά γράμματα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια, γυαλιά μυωπίας και έχει μία μαύρη τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κορυφαία Βρετανή νευροεπιστήμονας μιλά για τις μελέτες που συσχετίζουν τον αυτισμό με την παρακεταμόλη – «Είναι μόνο ενδείξ...

Άδωνις Γεωργιάδης προς διοικητές νοσοκομείων: «Δεν είμαστε σε μια δουλειά που δουλεύουμε 8ωρο»

ΟΔΔΗΧ για εξάμηνα έντοκα γραμμάτια: Υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά 2,02 φορές – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδο...

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22%

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα διαλέξετε αποκαλύπτει το είδος του έρωτα που σας ταιριάζει

Τι σημαίνει η φράση «κύριος οίδε» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Τα Ωνάσεια Σχολεία είναι σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια παιδεία

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στο Περιστέρι επισκέφθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργός ...
14:11 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη Φθιώτιδα – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγελάδα

Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το βράδ...
13:49 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Συμπλοκή ανηλίκων στη Λάρισα – Τα χτυπήματα με σιδηρογροθιά και η σύλληψη για ναρκωτικά

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Λάρ...
13:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Ελεύθερος αφέθηκε ο 51χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος