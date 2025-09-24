Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Ελεύθερος αφέθηκε ο 51χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, προσφέροντάς το ως θυσία για να τιμήσει το κουρμπάνι.

Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 51χρονος, γεωργιανής καταγωγής, υποστήριξε ότι προέβη στη σφαγή του ζώου για να το μοιράσει σε συγγενικά του πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο, όπως ορίζει το συγκεκριμένο έθιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ότι τηρεί χρόνια το έθιμο και δεν γνώριζε ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άντρα, ενώ δίπλα του εντόπισαν και το μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε.

Το αμνοερίφιο κατασχέθηκε λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών. Μάλιστα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιηθεί καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο και να αποσταλεί για καύση, με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών.