Θεσσαλονίκη: 51χρονος έσφαξε αρνί στο δάσος του Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι – Το ζώο εντοπίστηκε κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου

Enikos Newsroom

κοινωνία

σύλληψη

Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής άσκησε η εισαγγελική Αρχή της Θεσσαλονίκης σε άνδρα, 51 ετών, που συνελήφθη επειδή έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Ο 51χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, υποστήριξε προανακριτικά ότι προέβη στη σφαγή του ζώου για να το μοιράσει σε συγγενικά του πρόσωπα που παρευρέθηκαν στο σημείο, όπως ορίζει το συγκεκριμένο έθιμο.

Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ δίπλα του εντόπισαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το μαχαίρι με το οποίο προέβη στη σφαγή.

Το αμνοερίφιο κατασχέθηκε λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, όπως έγινε γνωστό. Μάλιστα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιηθεί καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο, το οποίο θα αποσταλεί για καύση με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Δραματική υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει την κοινωνία με πράξεις

Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα – Οι αλλαγές για τους φορολογούμενους

Αγορά πολυτελών ακινήτων στα Βόρεια Προάστια: Οι περιοχές που δεν φοβούνται κρίσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τι σημαίνει η φράση «κατά κρημνόν» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια που κάνουν επανεκκίνηση στη ζωή τους με την Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο
περισσότερα
13:01 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Ο εμποδιστής «ΡΕΞ» φέρνει την πρώτη κακοκαιρία για το φθινόπωρο – Αναλυτικοί χάρτες

Μπορεί ο καιρός να θυμίζει ακόμα περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, όμως, φαίνεται ότι η πρ...
12:56 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

Τραγωδία με βρέφος που έχασε ξαφνικά την ζωή του συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στις Καλύβε...
12:55 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επαναπατρίστηκαν 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού: Ανάμεσά τους ειδώλια, αγγεία και σκεύη – ΦΩΤΟ

Ιδιώτης συλλέκτης, ξένος υπήκοος, σε συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε σε οικειοθ...
11:41 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος – Πότε θα γίνει η κηδεία

Πέθανε ο ηθοποιός, Βαγγέλης Ζερβόπουλος. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος