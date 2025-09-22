Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 18 κιλά και κατάφερε να αναστρέψει τον προδιαβήτη – «Έτσι βελτίωσα την υγεία μου χωρίς φάρμακα»

Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει βάρος και να αναστρέψει τον προδιαβήτη, χωρίς τη λήψη φαρμάκων. Η ιστορία της αποδεικνύει ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής μπορεί να είναι το πιο ισχυρό «φάρμακο» για την υγεία.

Η διάγνωση με προδιαβήτη

Πριν από σχεδόν 10 χρόνια, η Norma Lyons ζύγιζε 18 κιλά παραπάνω. Τότε, ο γιατρός της την ενημέρωσε ότι έπασχε από προδιαβήτη. Απρόθυμη να ξεκινήσει τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, η 60χρονη μητέρα τριών παιδιών αποφάσισε να αλλάξει τη διατροφή της και να πάρει την υγεία της στα χέρια της.

Το 2016, η Lyons ήταν μια πολυάσχολη μητέρα που δεν έδινε προτεραιότητα στην υγεία της. «Έχω τρία αγόρια και έναν σύζυγο, και έτρεχα παντού χωρίς να φροντίζω τον εαυτό μου», είπε η ίδια. Η διατροφή της βασιζόταν σε σνακ και γεύματα που έτρωγαν τα παιδιά της, όπως δημητριακά, μπανάνες με φυστικοβούτυρο, σάντουιτς και παγωτό.

«Είμαι Ισπανόφωνη, οπότε έτρωγα τα πάντα τυλιγμένα σε μια τορτίγια. Ήμουν υπερκορεσμένη από τροφές που δεν ήταν καλές για μένα», παραδέχτηκε η 60χρονη μητέρα. Αν και δεν έτρωγε συνέχεια φαστ φουντ και ντόνατς, ζύγιζε 82 κιλά και δεν γυμναζόταν καθόλου.

Σε μια τυπική εξέταση, έμαθε ότι είχε αυξημένο δείκτη A1C (ή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), που την κατατάσσει στην κατηγορία του προδιαβήτη. Αν δεν αντιμετωπιστεί, ο προδιαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό.

Ο γιατρός της της πρότεινε φαρμακευτική αγωγή, αλλά εκείνη ζήτησε μια ευκαιρία να αντιστρέψει την κατάσταση μόνη της. Οι ειδικοί προβληματίστηκαν και «απλά της είπαν, ‘Εντάξει, καλή τύχη’». Τρεις μήνες αργότερα, έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν πως τα επίπεδα A1C είχαν μειωθεί σημαντικά.

Η στροφή στην υγιεινή διατροφή

Η Lyons ξεκίνησε μόνη της έρευνα και ακολούθησε μια αυστηρή κετογονική δίαιτα, αποκλείοντας εντελώς τους υδατάνθρακες. Αυτή η δίαιτα τη βοήθησε να χάσει 9 κιλά σε 3 μήνες και συνολικά 18 κιλά.

Παρόλο που η δίαιτα κέτο έφερε γρήγορα αποτελέσματα, η ίδια δεν την ακολουθεί πλέον, ούτε τη συνιστά. Ο λόγος είναι ότι ήταν υπερβολικά περιοριστική και μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι οι εξαιρετικά περιοριστικές δίαιτες είναι δύσκολο να τηρηθούν. Μελέτη του Stanford Medicine έδειξε ότι η κετο και η μεσογειακή δίαιτα είχαν παρόμοια αποτελέσματα, αλλά η μεσογειακή ήταν πολύ πιο εύκολο να τηρηθεί.

«Όσο λιγότερους υδατάνθρακες καταναλώνετε, τόσο περισσότερες ολόκληρες ομάδες τροφίμων που θεωρούνται πολύ θρεπτικές και υγιεινές εξαλείφετε», σημείωσε ο Christopher Gardner, Ph.D., επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Ο περιορισμός της πρόσθετης ζάχαρης και των επεξεργασμένων σιτηρών και η έμφαση στην κατανάλωση λαχανικών θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο», πρόσθεσε ο ειδικός. «Δεν υπάρχει λόγος να περιορίζουμε τις υγιεινές για την καρδιά, ποιοτικές τροφές με υδατάνθρακες».

Πώς διαχειρίζεται η Norma το σάκχαρό της σήμερα

Αργότερα, το σάκχαρο του αίματος της Lyons άρχισε να ανεβαίνει ξανά. Έμαθε από έναν διατροφολόγο ότι αυτό συμβαίνει επειδή στην πραγματικότητα χρειάζεστε μερικούς σύνθετους υδατάνθρακες στη διατροφή σας για να εξισορροπήσετε το σάκχαρο του αίματος.

Σήμερα, ακολουθεί μια διατροφή χωρίς ζάχαρη. Επίσης, βασίζεται στο Stelo by Dexcom, έναν μικροσκοπικό, φορητό βιοαισθητήρα γλυκόζης που στέλνει πληροφορίες για τα επίπεδα σακχάρου του αίματός της στο τηλέφωνό της.

«Τότε, δεν πίστευα ότι μπορούσα να καταναλώσω καθόλου υδατάνθρακες από φόβο μήπως ανέβει το σάκχαρό μου, αλλά ο αισθητήρας μου δείχνει ότι τώρα μπορώ να τρώω υδατάνθρακες», είπε, σημειώνοντας ότι το θέμα είναι να τους καταναλώνει τη σωστή στιγμή και να τους συνδυάζει με άλλες τροφές.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε τον διαβήτη

Η Lyons τόνισε ότι το πιο σημαντικό πράγμα όταν αντιμετωπίζετε προδιαβήτη είναι να γνωρίζετε τις τιμές του σακχάρου στο αίμα. Επίσης, συνιστά τον συνδυασμό υδατανθράκων με πρωτεΐνη.

Για παράδειγμα, η βρώμη από μόνη της μπορεί να ανεβάσει το σάκχαρο του αίματός της – αλλά προσθέτοντας μια μεζούρα σκόνη πρωτεΐνης και μια κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Η γυναίκα συμβουλεύει να ακολουθήσετε τη «Μέθοδο του Πιάτου»: Γεμίστε το μισό πιάτο με λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες, το ένα τέταρτο με πρωτεΐνη και το τελευταίο τέταρτο με έναν σύνθετο υδατάνθρακα. Ξεκινώντας το γεύμα με τις φυτικές ίνες, επιβραδύνετε την αύξηση του σακχάρου.

Η Norma Lyons απέδειξε ότι με συνέπεια, γνώση και σωστή διατροφή, η αντιστροφή του προδιαβήτη είναι εφικτή, δίνοντας ελπίδα σε όσους αναζητούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.