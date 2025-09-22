Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – Τέλος στην ανοχή που υπήρχε για χρόνια

Την εγκατάσταση ενστόλων μέσα στους καταυλισμούς Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική συνέντευξή του είπε συγκεκριμένα ότι «το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση πολύ εξειδικευμένων ενστόλων, αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς».

Όπως ανέφερε, «οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι ένστολοι μάχιμοι, μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα, θα περιπολούν εκεί μέσα».

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι αυτό θα ξεκινήσει να συμβαίνει σε 1,5 μήνα, ενώ οι εν λόγω αστυνομικοί θα υπάγονται στο ελληνικό FBI, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «ώστε να καταλάβουν όλοι ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του νόμου», όπως είπε ο υπουργός.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια -δεκαετίες- και που για μένα είναι ακατανόητη, πρέπει να πάρει τέλος», είπε επίσης ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Μου είναι αδιάφορο πώς θα τους υποδεχθούν. Δεν υπάρχουν όλα αυτά με τα όπλα γιατί πλέον γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις. Αλλάζουν τα πράγματα. Η αντιμετώπιση του εγκλήματος γίνεται αποτελεσματικότερη» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.