Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση

Νέα δημοσκόπηση δημοσιεύει η “Εφημερίδα των Συντακτών”. Είναι η τακτική μέτρηση πολιτικών και εκλογικών στάσεων της Prorata.

Στην πρόθεση ψήφου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 23,5%, στην δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11%. Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 10%. Στην τέταρτη θέση το ΚΚΕ με 8% όπως και η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, ενώ ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%. Το 13% δεν έχει αποφασίσει, ενώ το 6,5% θα επιλέξει άλλα κόμματα.

Στο ερώτημα ποιο πολιτικό πρόσωπο εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27% και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 6%. Ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με 5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Δημήτρης Νατσιός με 2% και τελευταίος ο Στέφανος Κασσελάκης με 1%.

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά: το 8% δηλώνει ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά είναι στο 3% και 10%, αντίστοιχα.