Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημοσκόπηση

Νέα δημοσκόπηση δημοσιεύει η “Εφημερίδα των Συντακτών”. Είναι η τακτική μέτρηση πολιτικών και εκλογικών στάσεων της Prorata.

Στην πρόθεση ψήφου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 23,5%, στην δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11%. Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 10%. Στην τέταρτη θέση το ΚΚΕ με 8% όπως και η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, ενώ ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%. Το 13% δεν έχει αποφασίσει, ενώ το 6,5% θα επιλέξει άλλα κόμματα.

 

Στο ερώτημα ποιο πολιτικό πρόσωπο εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27% και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 6%. Ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με 5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Δημήτρης Νατσιός με 2% και τελευταίος ο Στέφανος Κασσελάκης με 1%.

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά: το 8% δηλώνει ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά είναι στο 3% και 10%, αντίστοιχα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Δραματική υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει την κοινωνία με πράξεις

Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα – Οι αλλαγές για τους φορολογούμενους

Αγορά πολυτελών ακινήτων στα Βόρεια Προάστια: Οι περιοχές που δεν φοβούνται κρίσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τι σημαίνει η φράση «κατά κρημνόν» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια που κάνουν επανεκκίνηση στη ζωή τους με την Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο
περισσότερα
13:07 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητεί άμεση σύγκληση της Επιτροπής Εμπορίου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να συ...
12:30 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
12:16 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – Τέλος στην ανοχή που υπήρχε για χρόνια

Την εγκατάσταση ενστόλων μέσα στους καταυλισμούς Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολ...
12:04 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ωνάσεια σχολεία Περιστερίου: H κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/9 τα Δημόσια Ωνάσεια Σχ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος