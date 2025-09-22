Λεωφόρος Συγγρού: Οδηγός εντοπίστηκε να τρέχει με 187 χλμ/ώρα – Δείτε βίντεο

Λεωφόρος Συγγρού: Οδηγός εντοπίστηκε να τρέχει με 187 χλμ/ώρα – Δείτε βίντεο

Με 187 χλμ/ώρα εντοπίστηκε να κινείται ένας οδηγός στη λεωφόρο Συγγρού, κατά τη διάρκεια των ελέγχων της Τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

