Γεωργιάδης για απλήρωτα απογευματινά χειρουργεία: «Καθυστέρησαν οι πληρωμές λόγω δυσλειτουργίας των λογιστηρίων» – Ο διάλογος με τον Γιαννάκο

Προσκεκλημένος στο Action24 ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ζήτησε να βγει στον αέρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Καταρχάς ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχήθηκε «περαστικά» στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

«Είμαστε στη διαδικασία της εκκαθάρισης από την ΕΚΑΠΥ, καθώς υπήρχε μία δυσλειτουργία στο λογιστήριο του νοσοκομείου «Αττικόν» ως προς το ηλεκτρονικό τιμολόγιο» τόνισε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη συνέχεια στο θέμα με τα απλήρωτα απογευματινά χειρουργεία.

Ο κ. Γιαννάκος απάντησε ότι «υπήρχε μία ανακοίνωση των εργαζομένων του νοσοκομείου ότι είναι απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο. Αν υπήρξε δυσλειτουργία μακάρι να λυθεί».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «τα λεφτά δεν χάνονται. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Κανείς δεν είπε ότι θα χαθούν τα λεφτά, αλλά είναι ζήτημα όταν δουλεύουν άνθρωποι και δεν πληρώνονται» απάντησε ο κ. Γιαννάκος.

Στη συνέχεια ο υπουργός ρώτησε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ αν η λίστα αναμονής για τα ψυχρά χειρουργεία έχει μειωθεί επί Γεωργιάδη και ο κ. Γιαννάκος απάντησε “ναι έχει μειωθεί”.

Δείτε το βίντεο: