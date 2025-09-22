Γεωργιάδης για απλήρωτα απογευματινά χειρουργεία: «Καθυστέρησαν οι πληρωμές λόγω δυσλειτουργίας των λογιστηρίων» – Ο διάλογος με τον Γιαννάκο

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Προσκεκλημένος στο Action24 ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ζήτησε να βγει στον αέρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Καταρχάς ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχήθηκε «περαστικά» στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

«Είμαστε στη διαδικασία της εκκαθάρισης από την ΕΚΑΠΥ, καθώς υπήρχε μία δυσλειτουργία στο λογιστήριο του νοσοκομείου «Αττικόν» ως προς το ηλεκτρονικό τιμολόγιο» τόνισε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη συνέχεια στο θέμα με τα απλήρωτα απογευματινά χειρουργεία.

Ο κ. Γιαννάκος απάντησε ότι «υπήρχε μία ανακοίνωση των εργαζομένων του νοσοκομείου ότι είναι απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο. Αν υπήρξε δυσλειτουργία μακάρι να λυθεί».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «τα λεφτά δεν χάνονται. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Κανείς δεν είπε ότι θα χαθούν τα λεφτά, αλλά είναι ζήτημα όταν δουλεύουν άνθρωποι και δεν πληρώνονται» απάντησε ο κ. Γιαννάκος.

Στη συνέχεια ο υπουργός ρώτησε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ αν η λίστα αναμονής για τα ψυχρά χειρουργεία έχει μειωθεί επί Γεωργιάδη και ο κ. Γιαννάκος απάντησε “ναι έχει μειωθεί”.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει την κοινωνία με πράξεις

Ποια ώρα της ημέρας είναι πιο υψηλή η αρτηριακή πίεση – Πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία

Απεργία ταξί: Μέχρι τι ώρα θα έχουν τραβηγμένο χειρόφρενο οι οδηγοί στην Αττική

Μέγαρο Μαξίμου: Σήμερα η διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας – Ποια μέτρα εξετάζονται

Το FBI προειδοποιεί: «Μην επισκέπτεστε αυτές τις ιστοσελίδες από το κινητό ή τον υπολογιστή σας»

Συγκλονιστικό βίντεο: Πυροσβέστης ξύπνησε έπειτα από 10 χρόνια σε κώμα και έμαθε την τρομακτική αλήθεια
περισσότερα
11:10 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάζει την τροπολογία για το ιδιωτικό χρέος – Αύριο η συνέντευξη Τύπου

Την τροπολογία του για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού ...
10:29 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο ατύχημα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τροχαίο ατύχημα κοντά στο Λαύριο είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματ...
07:14 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πανέτοιμα τα ελληνικά ναυπηγεία για το Πολεμικό Ναυτικό – Συζητήσεις για παραγγελίες του εξωτερικού

Τα ελληνικά ναυπηγεία αλλάζουν στρατηγική. Ενισχύουν τις υποδομές τους με μεγάλες επενδύσεις κ...
16:25 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κεραμέως: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία συνιστούν συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος