Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σήμερα, Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ του έτους 2025 που αφορά στην παροχή χρηματικού βοηθήματος ύψους 700 ευρώ και 1000 ευρώ  σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι αιτήσεις για το βοήθημα μπορούν να υποβληθούν είτε στο https://opeka.gr/ είτε στο www.idika.gr/lae-miteres και συνολικά 2.500 δικαιούχες τρίτεκνες μητέρες θα πάρουν 700 ευρώ και 1.000 ευρώ θα δοθούν σε 600 πολύτεκνες μητέρες.

Υπενθυμίζεται δε πως η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί από τον δικαιούχο για το βοήθημα είναι η εξής:

  •  Αρχικά η ενδιαφερόμενη μητέρα θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για το βοήθημα στην εφαρμογή με τη χρήση κωδικών Taxisnet και ΑΜΚΑ.
  • Θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία  επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, συζύγου (αν υπάρχει) και τέκνων.

Σημείωση:  Η αίτηση μπορεί να προσωρινά αποθηκευτεί και να υποβληθεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών (π.χ. βεβαιώσεις ανεργίας, ακαδημαϊκές ταυτότητες κ.λπ.).

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Τα SOS της τελευταίας στιγμής που πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι δικαιούχοι 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) με ασφαλιστική ενημερότητα έως 31/12/2024
  • Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)
  • Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με καταβολή εισφορών
  • Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΓΑ, με καταβολή εισφορών
  • Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω με δικαίωμα περίθαλψης από δικαιούχο του ΛΑΕ

Οι προϋποθέσεις 

  • Οι μητέρες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 άγαμα και άνεργα τέκνα (για τις τρίτεκνες) ή 4 και άνω (για τις πολύτεκνες) τα οποία:
  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος, ή το 19 έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή το 24 έτος εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΠΑ.Λ./ΙΕΚ, ή
  • Έχουν αναπηρία από 50% και άνω.
  • Ως ημερομηνία υπολογισμού των ηλικιών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.

 

