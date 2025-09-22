Η συνταγή και το μυστικό συστατικό του Jamie Oliver που «απογειώνει» την πίτσα

marinasiskos

timeout

Το μυστικό συστατικό του Jamie Oliver που “απογειώνει” την πίτσα. Φωτογραφία: Pexels
Το μυστικό συστατικό του Jamie Oliver που “απογειώνει” την πίτσα. Φωτογραφία: Pexels

Ο αγαπημένος σεφ Jamie Oliver, ενθουσίασε το κοινό όταν μοιράστηκε τη συνταγή του για την αγαπημένη και γρήγορη πίτσα του.

Η συνταγή του Jamie Oliver για το τέλειο ροστ μπιφ – Ιδανικό πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι

Έχει ανακαλύψει ένα μυστικό συστατικό που του αρέσει να προσθέτει στην πίτσα, και αυτό το συστατικό είναι τα κόκκινα σταφύλια.

Υλικά

  • 1½ φακελάκια ξηρή μαγιά των 7γρ.
  • 5 κουταλάκια του γλυκού μέλι
  • 310ml χλιαρού νερού
  • 500γρ λευκό αλεύρι για ψωμί (και λίγο επιπλέον για το αλεύρωμα)
  • Μια γενναιόδωρη πρέζα αλάτι
  • Μερικά κλαδάκια φρέσκου δεντρολίβανου
  • Λίγο ελαιόλαδο
  • Δύο χούφτες κόκκινα σταφύλια
  • 50γρ τυρί πεκορίνο

Εκτέλεση

  • Μια δόση γλυκού μελιού στη ζύμη της πίτσας και μια πινελιά σταφυλιών από πάνω αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό.
  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200° (στον αέρα το  6).
  • Διαλύουμε τη μαγιά με 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι σε μισό από το νερό και το αφήνουμε στην άκρη.
  • Ανακατεύουμε το αλεύρι με μια καλή πρέζα αλάτι και το τοποθετούμε σε ένα σωρό πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια εργασίας.
  • Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και, όταν η μίξη της μαγιάς και του μελιού αφρίσει, την ρίχνουμε στη λακκούβα και την ανακατεύουμε σταδιακά με το αλεύρι μέχρι να το απορροφήσει όλο.
  • Ρίχνουμε το υπόλοιπο χλιαρό νερό και ανακατεύουμε όλο το αλεύρι για να σχηματίσουμε μια ωραία, υγρή, μαλακή ζύμη.
  • Βάζουμε τη ζύμη σε ένα καθαρό μπολ, την καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για περίπου 15 λεπτά.
  • Εν τω μεταξύ, χτυπάμε το δεντρολίβανο στο γουδί, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και χτυπάμε ξανά.
  • Κόβουμε τα σταφύλια στη μέση και τα αφήνουμε στην άκρη.
  • Όταν η ζύμη έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος, την τοποθετούμε στην επιφάνεια εργασίας και τη ζυμώνουμε μέχρι να γίνει λείο το μίγμα. Κόβουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια, ζυμώνουμε ξανά κάθε κομμάτι για λίγο και τα πλάθουμε σε 4 μικρές πίτσες.
  • Αλείφουμε τις πίτσες με το δεντρολίβανο που χτυπήσαμε, αφήνοντας το λάδι του δεντρολίβανου να τις καλύψει, και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω τα κομμένα σταφύλια.
  • Ρίχνουμε σε κάθε πίτσα 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και, τέλος, ξύνουμε λίγο πεκορίνο από πάνω.
  • Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 10 λεπτά, ή μέχρι να ψηθούν οι βάσεις της πίτσας και το τυρί να φουσκώσει και λιώσει.

