Η συνταγή και το μυστικό συστατικό του Jamie Oliver που «απογειώνει» την πίτσα

Ο αγαπημένος σεφ Jamie Oliver, ενθουσίασε το κοινό όταν μοιράστηκε τη συνταγή του για την αγαπημένη και γρήγορη πίτσα του.

Έχει ανακαλύψει ένα μυστικό συστατικό που του αρέσει να προσθέτει στην πίτσα, και αυτό το συστατικό είναι τα κόκκινα σταφύλια.

Υλικά

1½ φακελάκια ξηρή μαγιά των 7γρ.

5 κουταλάκια του γλυκού μέλι

310ml χλιαρού νερού

500γρ λευκό αλεύρι για ψωμί (και λίγο επιπλέον για το αλεύρωμα)

Μια γενναιόδωρη πρέζα αλάτι

Μερικά κλαδάκια φρέσκου δεντρολίβανου

Λίγο ελαιόλαδο

Δύο χούφτες κόκκινα σταφύλια

50γρ τυρί πεκορίνο

Εκτέλεση