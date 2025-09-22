Η συνταγή και το μυστικό συστατικό του Jamie Oliver που «απογειώνει» την πίτσα

Ο αγαπημένος σεφ Jamie Oliver, ενθουσίασε το κοινό όταν μοιράστηκε τη συνταγή του για την αγαπημένη και γρήγορη πίτσα του.
Έχει ανακαλύψει ένα μυστικό συστατικό που του αρέσει να προσθέτει στην πίτσα, και αυτό το συστατικό είναι τα κόκκινα σταφύλια.
Υλικά
- 1½ φακελάκια ξηρή μαγιά των 7γρ.
- 5 κουταλάκια του γλυκού μέλι
- 310ml χλιαρού νερού
- 500γρ λευκό αλεύρι για ψωμί (και λίγο επιπλέον για το αλεύρωμα)
- Μια γενναιόδωρη πρέζα αλάτι
- Μερικά κλαδάκια φρέσκου δεντρολίβανου
- Λίγο ελαιόλαδο
- Δύο χούφτες κόκκινα σταφύλια
- 50γρ τυρί πεκορίνο
Εκτέλεση
- Μια δόση γλυκού μελιού στη ζύμη της πίτσας και μια πινελιά σταφυλιών από πάνω αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό.
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200° (στον αέρα το 6).
- Διαλύουμε τη μαγιά με 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι σε μισό από το νερό και το αφήνουμε στην άκρη.
- Ανακατεύουμε το αλεύρι με μια καλή πρέζα αλάτι και το τοποθετούμε σε ένα σωρό πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια εργασίας.
- Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και, όταν η μίξη της μαγιάς και του μελιού αφρίσει, την ρίχνουμε στη λακκούβα και την ανακατεύουμε σταδιακά με το αλεύρι μέχρι να το απορροφήσει όλο.
- Ρίχνουμε το υπόλοιπο χλιαρό νερό και ανακατεύουμε όλο το αλεύρι για να σχηματίσουμε μια ωραία, υγρή, μαλακή ζύμη.
- Βάζουμε τη ζύμη σε ένα καθαρό μπολ, την καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για περίπου 15 λεπτά.
- Εν τω μεταξύ, χτυπάμε το δεντρολίβανο στο γουδί, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και χτυπάμε ξανά.
- Κόβουμε τα σταφύλια στη μέση και τα αφήνουμε στην άκρη.
- Όταν η ζύμη έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος, την τοποθετούμε στην επιφάνεια εργασίας και τη ζυμώνουμε μέχρι να γίνει λείο το μίγμα. Κόβουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια, ζυμώνουμε ξανά κάθε κομμάτι για λίγο και τα πλάθουμε σε 4 μικρές πίτσες.
- Αλείφουμε τις πίτσες με το δεντρολίβανο που χτυπήσαμε, αφήνοντας το λάδι του δεντρολίβανου να τις καλύψει, και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω τα κομμένα σταφύλια.
- Ρίχνουμε σε κάθε πίτσα 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και, τέλος, ξύνουμε λίγο πεκορίνο από πάνω.
- Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 10 λεπτά, ή μέχρι να ψηθούν οι βάσεις της πίτσας και το τυρί να φουσκώσει και λιώσει.