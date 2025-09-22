Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του άνδρα μου» – «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ», είπε ο Τραμπ

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες βρέθηκαν στο Στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας, τη γενέτειρα του Τσάρλι Κερκ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Στο βήμα ανέβηκε η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα η οποία διέκοψε πολλές φορές την ομιλία της μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς περιέγραφε τη σχέση τους και υποσχέθηκε να συνεχίσει το έργο του συζύγου της. Μετά το θάνατό του, ορίστηκε νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA. κι ενώ όλο το στάδιο τη χειροκροτούσε.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο και παρέθεσε τα λόγια του Ιησού Χριστού ενώ βρισκόταν στον σταυρό: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος σε αντίθεση με όσα δήλωσε η χήρα του Τσάρλι Κερκ είπε ότι διαφωνούσε με τον δολοφονηθέντα ακτιβιστή σε ένα σημαντικό σημείο.

«Ήταν ένας ιεραπόστολος με ευγενή πνεύμα και έναν μεγάλο, μεγάλο σκοπό: δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για αυτούς. Σε αυτό το σημείο διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς. Λυπάμαι. Λυπάμαι, Έρικα. Αλλά τώρα η Έρικα μπορεί να μιλήσει σε μένα και σε όλη την ομάδα, και ίσως να με πείσουν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά δεν αντέχω τους αντιπάλους μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Τσάρλι είναι θυμωμένος. Κοιτάξτε, είναι θυμωμένος μαζί μου», προσέθεσε αστειευόμενος.

«Είδα το τραύμα που έληξε τη ζωή του», είπε ακόμα η χήρα του Τσάρλι Κερκ αναφερόμενη στις πρώτες στιγμές μετά τη δολοφονία. «Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη και μια οδύνη που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε», προσέθεσε.

«Αυτές τις 10 ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντ’ αυτού, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα, είδαμε αναγέννηση», είπε η Κερκ στο πλήθος.

Μιλώντας για τον γάμο της, ανέφερε «ο γάμος μου με τον Τσάρλι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ». Στη συνέχεια, μίλησε για τη μητρότητα, απευθυνόμενη στις μαμάδες που βρίσκονται στην αίθουσα. «Αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή που έχετε».

Ακόμα όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή μετά την Έρικα Κερκ, τον υποδέχτηκαν με επευφημίες οι παρευρισκόμενοι. Επαίνεσε επανειλημμένα τον Τσάρλι Κερκ, ενώ κατά διαστήματα αναφέρθηκε στα συνήθη πολιτικά του θέματα, όπως η εγκληματικότητα στις αμερικανικές πόλεις και η ειρωνεία προς τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. «Τώρα είναι μάρτυρας της ελευθερίας της Αμερικής», είπε ο Τραμπ για τον Κερκ. «Ξέρω ότι εκφράζω την άποψη όλων των παρευρισκόμενων σήμερα όταν λέω ότι κανένας από εμάς δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι. Ούτε και η ιστορία θα τον ξεχάσει».

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης σε αυτό που αποκάλεσε «ριζοσπαστική αριστερά» και κατηγόρησε την αριστερά για τη βία στη χώρα. Μάλιστα ο Τραμπ ανέφερε ένα από τα τελευταία πράγματα που του είπε ο Τσάρλι Κερκ, «σας παρακαλώ κύριε σώστε το Σικάγο από την τρομακτική εγκληματικότητα. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να σώσουμε το Σικάγο».

Στο τέλος της ομιλίας του, στην οποία περιέγραψε τον Κερκ ως «μεγάλο της γενιάς του», ο Τραμπ συνοδεύτηκε στη σκηνή από την Έρικα Κερκ και οι δύο αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον, ενώ το πλήθος χειροκροτούσε.