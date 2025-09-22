Έλον Μασκ: Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε από το Σκοτάδι γιατί έδειξε στους ανθρώπους το Φως

Στο κλειστό στάδιο Stae Farm της Αριζόνας βρέθηκε κι ο Έλον Μασκ, προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

ΗΠΑ: Σε κατάμεστο στάδιο η κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Εκφώνησε τον επικήδειο ο Τραμπ

Ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και μαύρη γραβάτα έδωσε το «παρών» και σε ανάρτησή του στο Χ δεν δίστασε να πει ότι «ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από το Σκοτάδι επειδή έδειχνε στους ανθρώπους το Φως».

Μάλιστα, ο Έλον Μασκ κάθισε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον εξώστη που έχει κρατηθεί για τον 47ο εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, λίγο πριν εκφωνήσει τον επικήδειο για τον δολοφονημένο συντηρητικό πολιτικό ακτιβιστή.

