Έλον Μασκ: Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε από το Σκοτάδι γιατί έδειξε στους ανθρώπους το Φως

Στο κλειστό στάδιο Stae Farm της Αριζόνας βρέθηκε κι ο Έλον Μασκ, προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ.
Ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και μαύρη γραβάτα έδωσε το «παρών» και σε ανάρτησή του στο Χ δεν δίστασε να πει ότι «ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από το Σκοτάδι επειδή έδειχνε στους ανθρώπους το Φως».
Μάλιστα, ο Έλον Μασκ κάθισε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον εξώστη που έχει κρατηθεί για τον 47ο εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, λίγο πριν εκφωνήσει τον επικήδειο για τον δολοφονημένο συντηρητικό πολιτικό ακτιβιστή.
