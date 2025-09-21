ΗΠΑ: Χιλιάδες Αμερικανοί στο στάδιο για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Κεντρικός ομιλητής ο Τραμπ

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, που θα γίνει σε λίγες ώρες στο Φοίνιξ της Αριζόνα, αναμένεται να σηματοδοτήσει μια στιγμή καμπής για το συντηρητικό κίνημα βάσης που ίδρυσε ως έφηβος ο εκλιπών ο οποίος εργαζόταν για την προώθησή του νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ένας ένοπλος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Χιλιάδες Αμερικανοί περίμεναν όλη την νύχτα έξω από το Στέιτ Φαρμ στάδιο, στο Γκλέντεϊλ, της Αριζόνα, όπου θα γίνει η μεγαλειώδης τελετή της κηδείας, με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είχε σαν παιδί του τον Τσάρλι Κερκ.

Για τους υποστηρικτές του Κερκ, οι ημέρες μετά τη δολοφονία έχουν καθοριστεί τόσο από έντονη θλίψη όσο και από βαθιά οργή για τις δυνάμεις που πιστεύουν ότι συνέβαλαν στον θάνατό του, σε ηλικία 31 ετών. Η απώλεια του Κερκ έχει κινητοποιήσει τους οπαδούς του πίσω από τις συντηρητικές του απόψεις και τη χριστιανική του πίστη. Οι οπαδοί του Κερκ έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν να ενισχύουν το κίνημά του.

Αλλά οι πολιτικοί ηγέτες και ορισμένοι από τους πιο δημόσιους συμμάχους του Κερκ έχουν επίσης μετατρέψει την οργή τους σε πάταξη των αντιπάλων τους, τους οποίους κατηγορούν για υποκίνηση πολιτικής βίας ή για υποτίμηση ενός ανθρώπου που θεωρούσαν ηγέτη μιας γενιάς. Αυτή η αντίδραση μετά τη δολοφονία πυροδότησε φόβους για μια κυβερνητική καταστολή της διαφωνίας, σε μια ευαίσθητη στιγμή για την χώρα.

Χιλιάδες οπαδοί του Κερκ έχουν ήδη κατακλύσει το στάδιο, για να ακούσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και πολλές προσωπικότητες των συντηρητικών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Ήδη τώρα στην σκηνή του γηπέδου υπάρχουν συγκροτήματα που δίνουν παράσταση.

Μεγάλη προσοχή θα δώσουν οι συγκεντρωμένοι και στην ομιλία της χήρας του Κερκ, της Έρικα. Θα είναι οι πρώτες δηλώσεις που θα κάνει ως νέα διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης που ίδρυσε ο Κερκ, του Turning Point USA.

Ο Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σχεδόν από τη στιγμή που ο Κερκ πυροβολήθηκε σε πανεπιστημιούπολη κολεγίου στη Γιούτα. Ο Τραμπ ήταν αυτός που ανακοίνωσε ότι ο Κερκ πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και αργότερα ότι πέθανε. Ήταν ο Τραμπ που ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, ότι ένας ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ είχε συλληφθεί. Και είναι ο Τραμπ που θα είναι ο τελευταίος ομιλητής στην εκδήλωση της Κυριακής.

Βοηθοί δήλωσαν ότι ο Τραμπ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό στη συγγραφή της ομιλίας του, η οποία θα περιλαμβάνει προσωπικές σκέψεις για τον φίλο του και τον αντίκτυπο που έχει στο πολιτικό του κίνημα. Ενώ οι παρατηρήσεις του αναμένεται να είναι πιο προσωπικές από μια τυπική προεδρική ομιλία, ο Τραμπ είναι γνωστός για τις παρεκκλίσεις από το γραπτό που έχει μπροστά του.