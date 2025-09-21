Μιμή Ντενίση: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την Αλίκη, ήταν ένα ψέμα αυτό»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και στον Κωνσταντίνο Αρκά, η Μιμή Ντενίση ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της πορείας, μιλώντας με χιούμορ και συγκίνηση για ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα της.

Η αγαπημένη ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε αρχικά στη διάρκεια της πορείας της στον χώρο της τέχνης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εύκολο δεν είναι τίποτα. Το να μείνεις 45 χρόνια στην πρώτη γραμμή δεν είναι εύκολο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου έκανα πολλή τηλεόραση».

Μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη γνωριμία της με τον εμβληματικό Αλέκο Αλεξανδράκη, τονίζοντας τη βαθιά εκτίμηση και τη φιλία που τους ένωνε: «Ο Αλέκος Αλεξανδράκης είχε έφεση στις γυναίκες και σ’ εμένα είχε έφεση. Εγώ τον λάτρευα, αλλά ήταν τόση η διαφορά ηλικίας που γίναμε φίλοι εξαρχής».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα όσα είπε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, διαψεύδοντας τις φήμες περί ανταγωνισμού και αποκαλύπτοντας την αληθινή τους σχέση.

«Η Αλίκη όποια κοπέλα έβγαινε με επιτυχία στην τηλεόραση, την έπαιρνε στο θέατρο. Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου, γιατί ήμουν μελαχρινή. Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την Αλίκη, ήταν ένα ψέμα αυτό. Η Αλίκη ήταν έξυπνη και πλακατζού. Όταν με συναντούσε έκανε το αστειάκι της και έλεγε: Α, πήραμε και το Μιμικάκι και βγάλαμε τα ματάκια μας. Πάντα υπήρχε μεταξύ μας αγάπη και θαυμασμός», είπε.

Η Μιμή Ντενίσης δεν δίστασε να μοιραστεί και μια αστεία προσωπική ανάμνηση από στιγμές ανεμελιάς με την Αλίκη στον Θεολόγο.

«Είχαμε πάει με την Αλίκη στην παραλία στον Θεολόγο και δεν μας αναγνώρισαν γιατί είχαμε βάλει κρέμα στο πρόσωπο και καπέλα. Η Αλίκη ήθελε να είναι ήρεμη, αλλά δεν άντεχε να μην την αναγνώριζε κανείς», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Αντώνη Τρίτση, είπε: «Μπορεί αν δεν είχε πεθάνει ο Αντώνης να είχα παντρευτεί και να είχα άλλη ζωή».