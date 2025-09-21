Τέμπη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι το απόγευμα στην Αθήνα

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, στις 6:30 το απόγευμα στην Αθήνα.

Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι προχωρά στην ακραία αυτή μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εκταφή του παιδιού του και δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Ο ίδιος παραμένει στο άτυπο μνημείο, που έχει δημιουργηθεί με τα ονόματα των θυμάτων, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.