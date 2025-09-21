Τέμπη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι το απόγευμα στην Αθήνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη: Εξώδικο Καρυστιανού – Ρούτσι σε Μητσοτάκη και Κακλαμάνη για την εκταφή θυμάτων

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, στις 6:30 το απόγευμα στην Αθήνα.

Τέμπη: Εξώδικο 10 οικογενειών θυμάτων σε ΡΑΣ, Hellenic Train και Άρειο Πάγο για την πυρασφάλεια στα τρένα

Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι προχωρά στην ακραία αυτή μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εκταφή του παιδιού του και δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Ο ίδιος παραμένει στο άτυπο μνημείο, που έχει δημιουργηθεί με τα ονόματα των θυμάτων, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι οθόνες βλάπτουν σοβαρά την όραση των παιδιών-Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά μυωπίας

Μακροζωία: Ποια βιταμίνη επιβραδύνει τη γήρανση του DNA – Τι έδειξε μελέτη του Harvard

Κεραμέως: Οι άξονες του νέου νομοσχεδίου – «Η δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως δεν παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα...

Οι διεθνείς επενδυτές «ψηφίζουν» ελληνικά ομόλογα – Εισροές 7,5 δισ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο για αγορές ομολόγων και εντόκων

Γιατί τα AI μοντέλα λένε ψέματα σκόπιμα; – Η νέα έρευνα της OpenAI είναι εντυπωσιακή

Τεστ προσωπικότητας: Η μάνταλα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο σου
περισσότερα
15:43 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: Σε απολογία 83χρονος για τη σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του με νοητική στέρηση

Σε νέα φάση περνά μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 8χρονης στη Ρόδο, καθώς ο 83χρονος κατηγ...
14:29 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αργολίδα: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχ...
13:59 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στη Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της – Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βοιωτία η αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης. Γυναί...
13:47 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» στην Αττική για 18 ώρες – Πότε ξεκινά

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για 18 ώρες, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος