ΟΗΕ: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Δευτέρα – Στο επίκεντρο η εισβολή ρωσικών αεροπλάνων στην Εσθονία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε σήμερα πως, έπειτα από αίτημά του, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την εισβολή τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εθνικό εναέριο χώρο.

Τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή η Εσθονία και το ΝΑΤΟ.

Η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει στους κόλπους του ΝΑΤΟ αποστολή αστυνόμευσης του ουρανού της Βαλτικής, αλλά επίσης η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροπλάνα για να αναχαιτίσουν τους τρεις εισβολείς.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου (…), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία», σύμφωνα με ανακοίνωση της εσθονικής διπλωματίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα αυτή, μέλος επίσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Εσθονός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη της.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εσθονικής διπλωματίας, Μάργκους Τσάκνα, αυτή η παραβίαση «αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου της Ρωσίας με στόχο να δοκιμάσει με τη συμπεριφορά της την αποφασιστικότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ».

«Αυτή η συμπεριφορά απαιτεί μια διεθνή απάντηση», σύμφωνα με τον Μάργκους Τσάκνα, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση.

«Η διαγωγή της Ρωσίας είναι ασύμβατη με τις υποχρεώσεις ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

