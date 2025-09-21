Συναγερμός στο Ισραήλ: Εκτοξεύτηκαν δύο βλήματα από τη Λωρίδα της Γάζας – Το ένα αναχαιτίστηκε, «δεν υπάρχουν τραυματίες» λένε οι IDF

διεθνή

Συναγερμός στο Ισραήλ: Εκτοξεύτηκαν δύο βλήματα από τη Λωρίδα της Γάζας – Το ένα αναχαιτίστηκε, «δεν υπάρχουν τραυματίες» λένε οι IDF
Πηγή: X

Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η Πόλη της Γάζας ισοπεδώνεται: Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει δεκάδες κτίρια – Τουλάχιστον 60 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.


«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (…) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

