Συναγερμός στο Ισραήλ: Εκτοξεύτηκαν δύο βλήματα από τη Λωρίδα της Γάζας – Το ένα αναχαιτίστηκε, «δεν υπάρχουν τραυματίες» λένε οι IDF

Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

חזרת הטפטופים?

יירוט שיגור הטילים החריג מעל אשדוד https://t.co/qieVh8kkRx pic.twitter.com/3hfCofJYCN — אלי וינברג-מחזיר עוקב (@eli_live1) September 21, 2025



«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (…) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.

בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב לכיש ואשדוד, זוהו שני שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה.

חיל האוויר יירט מטרה אחת והשניה נפלה בשטח פתוח על פי מדיניות, אין נפגעים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ