Η Πόλη της Γάζας ισοπεδώνεται: Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει δεκάδες κτίρια – Τουλάχιστον 60 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με συνεχείς επιθέσεις στην Πόλη του παλαιστινιακού θύλακα και σε άλλα σημεία, σε μια χρονική συγκυρία όπου χώρες της Δύσης ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της Γάζας, τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του Σαββάτου, καθώς ο ισραηλινός στρατός κατέστρεφε υπόγειες σήραγγες και κτίρια.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ 10 χώρες, ανάμεσά τους η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, προγραμματίζουν να αναγνωρίσουν επίσημα ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος τη Δευτέρα, πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Η εντατικοποιημένη εκστρατεία κατεδαφίσεων υψηλών κτιρίων στην Πόλη της Γάζας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, σε συνδυασμό με τη χερσαία επιχείρηση. Οι ισραηλινές δυνάμεις, που ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης, βομβαρδίζουν τις περιοχές Σεΐχ Ράντγουαν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να προωθηθούν στο κέντρο και στα δυτικά τμήματα της πόλης.

Η πλειονότητα του πληθυσμού της Πόλης της Γάζας έχει καταφύγει σε αυτές τις περιοχές.

Ο στρατός υπολογίζει ότι έχει κατεδαφίσει μέχρι και 20 υψηλά κτίρια τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται επίσης ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η Χαμάς αμφισβητεί τον αριθμό αυτόν, υποστηρίζοντας ότι έχουν φύγει λίγο λιγότεροι από 300.000 και ότι περίπου 900.000 παραμένουν, ανάμεσά τους και Ισραηλινοί όμηροι.

Στην πλατφόρμα Telegram, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δημοσίευσε μια εικόνα τους Ισραηλινούς ομήρους, προειδοποιώντας ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάας. Συνολικά 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, με περίπου 20 να θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

Η Χαμάς εκτιμά επίσης ότι από τις 11 Αυγούστου ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει ή προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε περισσότερα από 1.800 οικιστικά κτίρια στην πόλη του παλαιστινιακού θύλακα και έχει καταστρέψει πάνω από 13.000 σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες. Σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχουν εξαπλώσει τον λιμό, κατεδαφίσει τα περισσότερα κτίρια και εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις επανειλημμένα.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η επισιτιστική κρίση έχει δραματοποιηθεί υπερβολικά και ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης βαραίνει τη Χαμάς. Ο οργανισμός COGAT, το τμήμα του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στον θύλακα, ανέφερε νωρίτερα ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον ομάδων του ΟΗΕ το Σάββατο και εμπόδισε το άνοιγμα νέας ανθρωπιστικής διόδου στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Η Χαμάς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι εγκληματικές συμμορίες που δρουν με την κάλυψη της ισραηλινής αεροπορίας και ισχύος πυρός επιτίθενται σε φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, τα λεηλατούν και τα κλέβουν. Ο ΟΗΕ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχολιασμό. «Καλούμε μέρα και νύχτα τις οργανώσεις του ΟΗΕ να πραγματοποιήσουν το ανθρωπιστικό και ανακουφιστικό τους έργο», δήλωσε ανώτερος εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς στο Reuters.