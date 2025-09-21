Νιου Χάμσαϊρ: 1 νεκρός και πολλοί τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση σε γαμήλια δεξίωση – «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» φώναξε ο δράστης πριν ανοίξει πυρ

Νιου Χάμσαϊρ: 1 νεκρός και πολλοί τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση σε γαμήλια δεξίωση – «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» φώναξε ο δράστης πριν ανοίξει πυρ
Φωτογραφία: AP

Ένα αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο Sky Meadow Country Club στη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, στις ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Νιου Χάμσαϊρ, Τζον Φορμέλα, και τον αρχηγό της αστυνομίας της Νάσουα, Κέβιν Ρουρκ, το θύμα ήταν ενήλικος άνδρας. Ο δράστης, που συνελήφθη επί τόπου, ήταν επίσης ενήλικος άνδρας, ενώ οι πρώτες αναφορές περί δύο δραστών αποδείχθηκαν λανθασμένες.


Η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό. Ο ανώτερος βοηθός γενικός εισαγγελέας του Νιου Χάμσαϊρ, Πίτερ Χίνκλεϊ, δήλωσε ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να καθορίσουν το κίνητρο του δράστη.

Πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Ο Τομ Μπάρτελσον, που βρισκόταν στον χώρο για τον γάμο του ανιψιού του, περιέγραψε σκηνές χάους. Όπως είπε, άκουσε τον δράστη να φωνάζει «τα παιδιά είναι ασφαλή» και «ελευθερία στην Παλαιστίνη», δίνοντας την εντύπωση ότι στόχευε κάποιο συγκεκριμένο άτομο.


«Μαζευτήκαμε για τον χορό της νύφης και του γαμπρού και ξαφνικά επικράτησε χάος», είπε. «Ακούσαμε περίπου έξι πυροβολισμούς και όλοι σκύψαμε για να καλυφθούμε. Αμέσως μετά μας μετέφεραν σε ασφαλή σημεία και τέτοια».

Πρόσθεσε ότι αρκετοί έπεσαν στο έδαφος και προσπάθησαν να φύγουν, ενώ επικράτησε πανικός. «Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ασφαλή τα μέλη της οικογένειας», είπε. «Να κρατήσουμε τους πάντες χαμηλά και να βρούμε ασφαλή σημεία».

Η Έβι Ο’Ρουρκ, που επίσης βρισκόταν εκεί, δήλωσε ότι ακόμη αναζητούσε τον γιο της, Ρόμπερτ Ντεσέιρ από τη Νάσουα, μετά το περιστατικό. «Δεν ξέρουμε πού είναι. Έπεσε κάτω. Η νύφη μου και η εγγονή μου ξέφυγαν… Είδαν τον γιο μου να πέφτει κάτω και είδαν αίμα, και δεν μπορούμε να τον βρούμε», είπε.

Φωτογραφία: AP

Η Έμιλι Έρνστ, επίσης παρούσα, ανέφερε ότι είδε έναν ένοπλο ντυμένο στα μαύρα. «Φορούσε μάσκα. Τον είδαμε απλώς να σηκώνει το όπλο και μετά τρέξαμε», είπε. «Έτρεξα μέσα από την κουζίνα για τη ζωή μου».

Εναέρια πλάνα του WMUR-TV έδειξαν δεκάδες διασώστες να καταφθάνουν στο σημείο. Αργότερα, ο δήμαρχος της Νάσουα, Τζιμ Ντόνσες, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην αστυνομία ότι «θα φτάσει στη λύση της υπόθεσης και θα αποδώσει δικαιοσύνη στον δράστη». Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το μήνυμα για κάθε κοινότητα εκεί έξω είναι ότι όσο απίθανο κι αν φαίνεται, μπορεί να συμβεί εκεί που ζεις».

Η Αμερικανίδα βουλευτής Μάγκι Γκούντλαντερ δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις τραγικές αναφορές για τον πυροβολισμό απόψε στο Sky Meadow Country Club στη Νάσουα» και ότι η σκέψη της είναι «με τα θύματα, τις οικογένειες και την κοινότητα».

Η Νάσουα βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βοστώνης, λίγο πέρα από τα σύνορα με τη Μασαχουσέτη.

Πηγή: AP

