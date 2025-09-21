Τραμπ: Πρωτοφανής παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ζητώντας διώξεις των πολιτικών αντιπάλων του στα social media – «Σκοτώνουν την αξιοπιστία μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πρωτοφανή δημόσια πίεση προς την επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης, τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι, ζητώντας επιτακτικά την ποινική δίωξη πολιτικών αντιπάλων του, σε μια κίνηση που καταγράφεται ως ακόμη μία ευθεία παρέμβαση στις εισαγγελικές διαδικασίες των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του το Σάββατο στο Truth Social, ο Τραμπ στράφηκε προσωπικά προς την Μπόντι, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα!».

Ο Τραμπ κατονόμασε συγκεκριμένα τον γερουσιαστή Άνταμ Σιφ, τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, και τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, τρεις από τους πιο προβεβλημένους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγορώντας την απουσία διώξεων εναντίον τους ότι «σκοτώνει τη φήμη και την αξιοπιστία μας».

Μεγάλο μέρος της ανάρτησης το αφιέρωσε στον πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, Έρικ Σίμπερτ, τον οποίο απομάκρυνε την Παρασκευή, ύστερα από αναφορές ότι εκείνος θεωρούσε ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία για να κατηγορηθεί η Τζέιμς για απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια. Ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές, κατηγορώντας τον Σίμπερτ ότι είπε «ότι δεν είχαμε υπόθεση». Ο ίδιος αντέτεινε: «Υπάρχει μεγάλη υπόθεση».

Η εκστρατεία του Τραμπ εναντίον των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, που ελέγχουν γραφεία σε 93 περιφέρειες ανά τις ΗΠΑ, συνιστά συνέχεια αλλά και κλιμάκωση της πρώιμης «εκκαθάρισης» που είχαν πραγματοποιήσει κορυφαίοι πολιτικοί του διορισμένοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στο FBI, εναντίον όσων ασχολήθηκαν με τις ποινικές υποθέσεις που τον αφορούσαν πριν επιστρέψει στην εξουσία.

Ωστόσο, η τελευταία του απαίτηση για ποινικές διώξεις καταδεικνύει ότι η επιθυμία του για εκδίκηση παραμένει αμείωτη, ενώ ο ίδιος δείχνει πλέον λιγότερο δεσμευμένος από πολιτικούς και νομικούς κανόνες που αφορούν την απόδοση ευθυνών.

Ακόμη και για έναν πρόεδρο που έχει καταρρίψει επανειλημμένα τα παραδοσιακά όρια μεταξύ Λευκού Οίκου και υπουργείου Δικαιοσύνης, οι δημόσιες και απροκάλυπτες εντολές του Τραμπ προς την Μπόντι αποτέλεσαν μια εξαιρετικά σπάνια παραβίαση των θεσμικών πρωτοκόλλων που ισχύουν από την εποχή του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η άλλοτε προσωπική του δικηγόρος και νυν συνεργάτιδα στον Λευκό Οίκο, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στις έρευνες κατά των αντιπάλων του. «Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν είναι πολύ καλή δικηγόρος, και σου έχει μεγάλη εκτίμηση», έγραψε, προσθέτοντας αργότερα ότι προτίθεται να την προτείνει για τη θέση, χωρίς να είναι σαφές εάν ζητά από την Μπόντι να την τοποθετήσει άμεσα με προσωρινό διορισμό.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, που συνέδεσε τα προσωπικά του παράπονα από τις δικές του ποινικές διώξεις και τις διαδικασίες καθαίρεσης με την πιθανή δίωξη αντιπάλων του, ήταν ενδεικτική της έντασης που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η απογοήτευσή του πηγάζει εν μέρει από «30 δηλώσεις και αναρτήσεις» συμμάχων του, οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι «δεν γίνεται τίποτα» για να τιμωρηθούν οι μακροχρόνιοι αντίπαλοί του.

Σε σύντομη συνάντηση με δημοσιογράφους το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ ενίσχυσε τα όσα είχε γράψει, διευκρινίζοντας ότι η ανάρτηση δεν είχε στόχο να ασκήσει κριτική στην Μπόντι αλλά ότι «πρέπει να δράσουμε γρήγορα».

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είναι ένοχοι. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα», δήλωσε. «Αν δεν είναι ένοχοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι ένοχοι, ή αν πρέπει να κριθούν, πρέπει να κριθούν. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα».

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια κατηγορεί τον Κόμεϊ, τον Σιφ και τη Τζέιμς για εγκληματική συμπεριφορά, χωρίς αποδείξεις. Ο ίδιος απέλυσε τον Κόμεϊ το 2017, εν μέσω εκνευρισμού για την έρευνα σχετικά με τις επαφές της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία. Ο Σιφ ηγήθηκε της πρώτης διαδικασίας καθαίρεσης του Τραμπ, για την απόφασή του να παγώσει στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία προκειμένου να πιέσει για έρευνα σε πολιτικούς του αντιπάλους. Η Τζέιμς έχει βρεθεί στο στόχαστρό του λόγω της εκτεταμένης αγωγής της κατά της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, που οδήγησε σε τεράστια αστική καταδίκη εις βάρος του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού. Η ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε το ρεπορτάζ του Politico, σύμφωνα με το οποίο η Μπόντι προήγαγε την σχετικά άγνωστη εισαγγελέα Μέρι «Μάγκι» Κλίρι στη θέση της Σίμπερτ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ομοσπονδιακής εισαγγελέως σε μια κρίσιμη στιγμή για την έρευνα γύρω από την Τζέιμς.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε το μήνυμά του προς την Μπόντι κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι τον καθαίρεσαν δύο φορές και τον απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές «για το τίποτα».

Το 2023, ο ίδιος αντιμετώπισε ποινικές διώξεις με κατηγορίες ότι επιχείρησε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, να αλλοιώσει τη διαδικασία στην Τζόρτζια, να αποκρύψει απόρρητα έγγραφα στο Μαρ-α-Λάγκο μετά τη λήξη της θητείας του και να συγκαλύψει μια υπόθεση χρηματισμού.

Από αυτές τις υποθέσεις, μόνο η υπόθεση χρηματισμού, που άσκησαν οι εισαγγελείς του Μανχάταν, οδηγήθηκε σε δίκη, με το σώμα ενόρκων να τον κρίνει ένοχο για 34 κακουργήματα. Δύο υποθέσεις που είχε κινήσει ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ αποσύρθηκαν μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, ενώ η υπόθεση στην Τζόρτζια παραμένει «βυθισμένη» σε διαδικαστικά προβλήματα, καθώς η επικεφαλής εισαγγελέας Φάνι Γουίλις αποκλείστηκε πρόσφατα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Politico, New York Times