Intervision: Το Βιετνάμ κέρδισε τον διαγωνισμό – απάντηση του Πούτιν στη Eurovision – Αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy

Το Βιετνάμ και ο Duc Phuc αναδείχθηκαν νικητές του διαγωνισμού τραγουδιού Intervision που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, διοργάνωση από την οποία δεν έλλειψε η πολιτική ίντριγκα, καθώς η Αυστραλή διαγωνιζόμενη ελληνικής καταγωγής Vassy που εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ, αποχώρησε την τελευταία στιγμή.

«Είμαι συγκλονισμένος, σας ευχαριστώ πολύ… Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι θα κέρδιζα έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό», δήλωσε χαρούμενος ο τραγουδιστής στους δημοσιογράφους μετά τον τελικό του διαγωνισμού.

«Είναι έκπληξη για μένα που έχω κερδίσει τόσους πολλούς θαυμαστές εδώ… Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους θεατές», προσέθεσε.

Αποκλεισμένη από την Eurovision λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία αναβίωσε τον διαγωνισμό τραγουδιού της σοβιετικής εποχής, με σκοπό την προώθηση των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», στον οποίο τραγουδιστές από 23 χώρες, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, διαγωνίστηκαν για ένα χρηματικό έπαθλο 30 εκατομμυρίων ρουβλιών (360.000 δολάρια).

Μια επαγγελματική κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους κάθε συμμετέχουσας χώρας αποφάσισε ότι το Βιετνάμ, το οποίο συγκέντρωσε 422 βαθμούς ήταν η καλύτερη συμμετοχή. Η Κυργιζία κατέλαβε τη δεύτερη θέση και το Κατάρ την τρίτη. Τα τραγούδια ερμηνεύτηκαν στις εθνικές γλώσσες.

Τη Ρωσία εκπροσώπησε ο «Shaman», το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γιάροσλαβ Ντρόνοφ, ζήτησε από την κριτική επιτροπή να μην λάβει υπόψη την ερμηνεία του, λόγω του ότι η Μόσχα ήταν η διοργανώτρια πόλη.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του επόμενου έτους. Η Intervision μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση και σύμφωνα με τους Ρώσους διοργανωτές, μεταδόθηκε επίσης μέσω διαδικτύου ή τηλεόρασης σε άλλες χώρες με συνολικό πληθυσμό άνω των 4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Πολιτική ίντριγκα στη διοργάνωση

Ωστόσο δεν έλλειψαν και τα παρατράγουδα καθώς, η Αυστραλή, ελληνικής καταγωγής «Vassy» αποχώρησε την τελευταία στιγμή μετά από «άνευ προηγουμένου πολιτική πίεση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους.

«Για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους διοργανωτές και την αμερικανική αντιπροσωπεία, αλλά οφείλονται σε άνευ προηγουμένου πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, η τραγουδίστρια Vassy (πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας) δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί στον τελικό του διαγωνισμού», ανέφερε σε δήλωσή της η διοργάνωση Intervision.

Οι διοργανωτές έσπευσαν να επισημάνουν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «πλήρης συμμετέχων» στον διαγωνισμό, με τον πρώην τραγουδιστή των «Deep Purple» Τζο Λιν Τέρνερ να συμμετέχει στην κριτική επιτροπή.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση, δήλωσε: «Δεν επιδιώκουμε κανένα πολιτικό αποτέλεσμα. Θέλουμε ο αρχικός σκοπός ενός ατόμου και η ταυτότητά του να γίνονται σεβαστά και να πραγματοποιούνται μέσα από την ελεύθερη αλληλεπίδραση με τους άλλους, εμπλουτίζοντας ο ένας τον άλλον μέσω της ανταλλαγής πνευματικών αξιών».

Εκτός από ένα δίδυμο παρουσιαστών που μιλούσαν ρωσικά, η ομάδα των παρουσιαστών περιελάμβανε μια Ινδή παρουσιάστρια που μιλούσε αγγλικά και έναν Κινέζο παρουσιαστή που μιλούσε μανδαρινικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άνοιξε τον τελικό με μία βιντεοσκοπημένη δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και ευχήθηκε καλή τύχη στους διαγωνιζόμενους.

«Είμαι βέβαιος ότι ο διαγωνισμός θα γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς σε όλο τον κόσμο, διότι μέσω του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτισμών, γινόμαστε πνευματικά πλουσιότεροι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι διαγωνιζόμενοι ήταν ενθουσιασμένοι από τη συμμετοχή τους. «Η σκηνή ήταν τόσο δυνατή που με απορρόφησε πλήρως και δεν μπορούσα να ελέγξω τη φαντασία μου και έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό», δήλωσε ο συμμετέχων από το Τατζικιστάν, Φαρούκ Χασάνοφ στο CNN λίγο μετά την εμφάνισή του.

Ο διαγωνιζόμενος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαΐφ αλ Αλί, εξήρε τον ενοποιητικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. «Σήμερα έχουμε 23 χώρες που συμμετέχουν. Η μουσική είναι η γλώσσα της κοινότητας», δήλωσε από την πλευρά του στο CNN.