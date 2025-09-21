ΗΠΑ: Η κυβέρνηση του προέδρου των Τραμπ σταματά την απογραφή της πείνας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΠΕΙΝΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο (20/9) ότι δεν θα συγκεντρώνει πλέον σε ετήσια βάση δεδομένα για τη διατροφική ανασφάλεια στις ΗΠΑ, καθώς βρίσκει το εγχείρημα «υπερβολικά πολιτικοποιημένο» και «ανώφελο».

Αφού προχώρησε σε εξέταση των προγραμμάτων και των εκθέσεων για την οικονομία, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) αποφάσισε «τον τερματισμό της δημοσίευσης εκθέσεων για τη διατροφική ασφάλεια των νοικοκυριών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το USDA, η έκθεση αυτή είναι «υπερβολικά πολιτικοποιημένη» και, «έπειτα από εξέταση, αποδείχτηκε ανώφελη για την επιτέλεση του έργου του υπουργείου», σύμφωνα με χωριστή, γραπτή τοποθέτησή του που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την πληροφορία αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η έκθεση για τη διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών το 2024 θα είναι έτσι «η τελευταία» και «θα δημοσιοποιηθεί την 22η Οκτωβρίου 2025», διευκρίνισε το υπουργείο.

Αφορά την τελευταία χρονιά του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν στην εξουσία. Ο ρεπουμπλικάνος διάδοχός του Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία στο αξίωμα την 20ή Ιανουαρίου.

Βασισμένη σε ευρεία έρευνα, η έκθεση έκανε απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας, ή αλλιώς του αριθμού των νοικοκυριών που δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή επαρκούς ποσότητας και ποιότητας για όλα τα μέλη τους.

Κατά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, η διατροφική ανασφάλεια έπληττε το 13,5% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ το 2023· πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014.

Το υπουργείο Γεωργίας όμως επέκρινε την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

«Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνονται δεδομένα είναι εντελώς υποκειμενικές και δεν διαμορφώνουν πιστή εικόνα της αληθινής κατάστασης ως προς τη διατροφική ασφάλεια», τόνισε χθες στο AFP.

«Τα δεδομένα βρίθουν προκατειλημμένων ανακριβειών με σκοπό να δημιουργηθεί αφήγημα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει πραγματικά στην επαρχία, καθώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μείωση του επιπέδου της φτώχειας, αύξηση των μισθών και ανάπτυξη της απασχόλησης επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ», διαβεβαίωσε το USDA.

Επίσημα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τους τελευταίους μήνες κι η δημιουργία θέσεων εργασίας στερεύει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει όμως να αγνοήσει τους δείκτες αυτούς — και πρόσφατα απάλλαξε από τα καθήκοντά του κορυφαίο στέλεχος στατιστικής υπηρεσίας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαλαλεί ότι οι πολιτικές του – απαλλαγές, ελαφρύνσεις, πιστώσεις στους φόρους, τελωνειακοί δασμοί, αγώνας για την πάταξη της μετανάστευσης, προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους – θα φέρουν άμεσα καρπούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:15 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον κουρδικής περιοχής

Επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (20/9) σε βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από δυνάμει...
02:00 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαμηνύει πως θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν το Αφγανιστάν δεν «δώσει πίσω» τη βάση Μπάγραμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο (20/9) πως αν η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο ...
01:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοπο...
23:39 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Le Monde: Γιατί είναι επιτακτικό να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, ω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος