Άννα Χατζησοφιά: «Ήταν το πιο καλό παιδί» – Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του αδελφού της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Άννα Χατζησοφιά όπως φρόντισε να μοιραστεί η ίδια, μέσα από τα social media, με τους διαδικτυακούς της φίλους. Κι αυτό καθώς η γνωστή σεναριογράφος καλείται να διαχειριστεί την σκληρή απώλεια του αγαπημένου της αδελφού.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Χατζησοφιά επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα από το μακρινό παρελθόν με τον αδελφό της την οποία και συνόδευσε με το παρακάτω μακροσκελές κείμενο.

«Χθες κηδέψαμε τον αδελφό μου. Γιάννης ήταν το βαφτιστικό του αλλά όλοι τον γνώριζαν ως Πήτερ. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς από που προέκυψε το παρατσούκλι μάλλον γιατί είχε γαλάζια μάτια σαν του Πήτερ Ο’ Τουλ. Ήταν το πιο καλό παιδί από όλους μας στην οικογένεια. Όχι ότι δεν είχε ελαττώματα, είχε, όπως ότι άφηνε στη μέση του δωματίου τις παντόφλες του για να μην σκύβει όταν γυρνούσε να τις πάρει. Ήταν και καρφί, άμα του έλεγα για διάφορες αλητείες που έκανα ως έφηβη πήγαινε και τα έλεγε χαρτί και καλαμάρι στην μάνα μας» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η σεναριογράφος.

«Τόσο που με έπιασε μια μέρα η συγχωρεμένη και μου είπε “μην λες τίποτε σ’ αυτό γιατί είναι μαρτυριάρικο”. Ήταν και ραδιοπειρατής. Είχε στήσει στο σαλόνι πειρατικό σταθμό και έκανε ροκ αφιερώσεις. Αργότερα άνοιξε μια pub (πουμπ την έλεγε ειρωνικά), το Eternity. Ήταν η πρώτη pub στον Τύρναβο. Τον τάραξαν οι μπάτσοι στις μηνύσεις με διάφορες προφάσεις αλλά όλοι ξέραμε ότι τον κυνηγούσαν γιατί ήταν αριστερός. Προχωρημένη μεταπολίτευση μεν αλλά βαθιά χούντα στην επαρχία πάντα δε. Την έκλεισε και γύρισε στο επάγγελμα του υδραυλικός κι αγρότης συνάμα».

«Παντρεύτηκε την όμορφη Λόλα, έκανε παιδιά κι ο πρόωρος θάνατος του πατέρα μας τον ωρίμασε απότομα. Ανέλαβε ευθύνες, έγινε οικογενειάρχης, γηροκόμησε τη μάνα μας, αλλά παρέμεινε πάντα ροκάς κι αριστερός. Τι άλλο; Α, ναι, έφτιαχνε και τέλειο κοκορέτσι το Πάσχα. Πέθανε ένα βράδυ ήσυχα ενώ έβλεπε τηλεόραση. Πέρασε στην αιωνιότητα. Τώρα θα σερβίρει Jack Daniel’s έως την Eternity! Αυτά. Η φωτογραφία κάτι αιώνες πριν στον κήπο στις θείες μας», κατέληξε η Άννα Χατζησοφιά σ’ αυτή τη νέα της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.