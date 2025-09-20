Κρήτη: Αιματηρό επεισόδια με έναν τραυματία – Παλαιστίνιος τραυμάτισε ομοεθνή του και διέφυγε με πατίνι – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή του Ξηροπόταμου, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σβάιτσερ και Ιασίου.

Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε ότι ο πατέρας της την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές έπειτα από καβγά

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο στήθος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με… ηλεκτρικό πατίνι, ενώ μέχρι αυτή την ώρα αναζητείται από τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο που παρουσιάζει το Creta24.gr, με το θύμα να είναι τυλιγμένο με μια κουβέρτα ελάχιστα λεπτά μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε, με τους γείτονες να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα έκαναν την εμφάνιση τους άνδρες της αστυνομίας και κατόπιν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν φωνές, βγήκαν από τα σπίτια τους και αντίκρυσαν τους δύο Παλαιστίνιους να έρχονται στα χέρια και ο ένας να τον τραυματίζει σοβαρά.

«Aυτά γίνονται κάθε εβδομάδα», τόνισαν με αγανάκτηση στο Creta24.gr, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έρχεται να προστεθεί σε αρκετά άλλα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, με τους κατοίκους του Ξηροπόταμου να εμφανίζονται αγανακτισμένοι.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στην αγγειοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ

