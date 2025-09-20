Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε ότι ο πατέρας της την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές έπειτα από καβγά

Ακόμη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μια 28χρονη κατήγγειλε ότι ο 57χρονος πατέρας της την χτύπησε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, πάνω στον καβγά που είχαν, το βράδυ της Παρασκευής στην επιχείρηση που έχει ο 57χρονος στο Ηράκλειο άρχισε να την βρίζει και να την χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές ενώ σε κάποια στιγμή την τράβηξε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, χρειάστηκε να επέμβουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης για να τον σταματήσουν.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία αναζήτησαν τον 57χρονο και τον συνέλαβαν και τώρα είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.