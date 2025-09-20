Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε ότι ο πατέρας της την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές έπειτα από καβγά

Enikos Newsroom

κοινωνία

βία- κακοποίηση

Ακόμη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μια 28χρονη κατήγγειλε ότι ο 57χρονος πατέρας της την χτύπησε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, πάνω στον καβγά που είχαν, το βράδυ της Παρασκευής στην επιχείρηση που έχει ο 57χρονος στο Ηράκλειο άρχισε να την βρίζει και να την χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές ενώ σε κάποια στιγμή την τράβηξε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, χρειάστηκε να επέμβουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης για να τον σταματήσουν.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία αναζήτησαν τον 57χρονο και τον συνέλαβαν και τώρα είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι κοινωνικές ανισότητες παράγοντας κινδύνου για διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία

Τα 3 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

Ανιχνευτής αποκλείει το νετρίνο ηλεκτρονίου ως αιτία της ανωμαλίας MiniBooNE

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Θα αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους
περισσότερα
11:24 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρό περιστατικό στην Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε

Αιματηρό περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα, όπως έγινε γνωστό έπειτα ...
11:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο – Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει η Μάρθη

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, η Μαρία...
11:04 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε μονάδα παραγωγής και πώλησης επίπλων στην Λεωφόρο Μο...
10:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Στο «κόκκινο» η μη χρήση κράνους: Οι Περιφέρειες που πρωταγωνιστούν στις παραβάσεις – Τα πρόστιμα σύμφωνα με τον νέο Κ.Ο.Κ.

Στην τέταρτη υψηλότερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος