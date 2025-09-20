Στο «κόκκινο» η μη χρήση κράνους: Οι Περιφέρειες που πρωταγωνιστούν στις παραβάσεις – Τα πρόστιμα σύμφωνα με τον νέο Κ.Ο.Κ.

Enikos Newsroom

κοινωνία

κράνος μηχανάκι
Φωτογραφία: Intime

Στην τέταρτη υψηλότερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο αριθμό των παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί τις τελευταίες 11 εβδομάδες για τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν βεβαιωθεί από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησε η εκστρατεία με τον τίτλο, «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.

Ειδικότερα, από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 17.810 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.574 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, στην Αχαΐα βεβαιώθηκαν 1.261 παραβάσεις, στην Αιτωλοακαρνανία 981 και στην Ηλεία 332. Από τις προαναφερόμενες παραβάσεις, 2.043 επιβλήθηκαν σε οδηγούς δικύκλων και 531 σε επιβάτες.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή από τις 26 Ιουνίου, έως και τις 6 Ιουλίου, όπου έφθασαν τις 313 και οι λιγότερες την έβδομη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου, όπου ανήλθαν σε 126.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών, όπου έχει προστεθεί και η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η Αττική και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Κρήτης.

Αντίθετα, οι δύο Περιφέρειες με τις λιγότερες παραβάσεις είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παραβάσεων ανά Περιφέρεια τις τελευταίες 11 εβδομάδες για την μη χρήση κράνους, έχουν ως εξής:

  • Στην Αττική 8.854
  • Στο Νότιο Αιγαίο 3.880
  • Στα Ιόνια Νησιά 3.276
  • Στην Δυτική Ελλάδα 2.574
  • Στην Κρήτη 2.541
  • Στην Θεσσαλονίκη 2.107
  • Στην Κεντρική Μακεδονία 1.808
  • Στην Θεσσαλία 1.627
  • Στην Πελοπόννησο 1.513
  • Στο Βόρειο Αιγαίο 1.397
  • Στην Ήπειρο 1.076
  • Στην Στερεά Ελλάδα 946
  • Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 789
  • Στην Δυτική Μακεδονία 148

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 254.860 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 28.531 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και 4.490 σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, 2.518 επιβλήθηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια) και 565 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επισημαίνεται ότι, «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών», οι οποίες έχουν ως εξής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι κοινωνικές ανισότητες παράγοντας κινδύνου για διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία

Τα 3 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

Ανιχνευτής αποκλείει το νετρίνο ηλεκτρονίου ως αιτία της ανωμαλίας MiniBooNE

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Θα αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους
περισσότερα
11:24 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρό περιστατικό στην Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε

Αιματηρό περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα, όπως έγινε γνωστό έπειτα ...
11:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο – Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει η Μάρθη

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, η Μαρία...
11:04 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε μονάδα παραγωγής και πώλησης επίπλων στην Λεωφόρο Μο...
10:57 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε ότι ο πατέρας της την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές έπειτα από καβγά

Ακόμη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές Αρχές στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος