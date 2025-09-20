Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νύβριτο – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή το μεσημέρι, σε περιοχή της Νυβρίτου του δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο στο σημείο παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ πραγματοποιούνται και ρίψεις νερού από εναέρια μέσα.

Στην περιοχή που το έργο της κατάσβεσης, χθες, κατέστη δυσχερές λόγω των ισχυρών ανέμων, σήμερα ευτυχώς πνέουν λιγότερο ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ