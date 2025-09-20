Λίμνη Υλίκη: Παράνομες «βόλτες» με τζετ σκι στον βασικό υδροταμιευτήρα της Αττικής – Δείτε βίντεο

Αδιανόητες εικόνες έρχονται από τη Λίμνη Υλίκη, τον βασικό ταμιευτήρα υδροδότησης της Αττικής, όπου άγνωστοι αγνόησαν τη νομοθεσία και έκαναν «βόλτες» με τζετ σκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, στη Λίμνη Υλίκη απαγορεύονται από τον νόμο δραστηριότητες όπως το τζετ σκι, οι βόλτες με ταχύπλοο και η ιστιοπλοΐα, γεγονός που όμως δεν πτόησε τους επιτήδειους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λίμνη Υλίκη δεν υπάγεται απευθείας στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την ονομασία «πάγια της ΕΥΔΑΠ», το οποίο έχει θεσμοθετηθεί πριν από το 2000.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο σημείο δεν βρίσκεται υπό επίβλεψη, ενώ ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από 10 με 15 χρόνια, όταν οι δράστες είχαν αποχωρήσει ανενόχλητοι.