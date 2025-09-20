Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και ποιοι μπορούν να «κερδίσουν» ενοίκια – Παραδείγματα για τα ποσά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν στο enikonomia.gr πηγές που γνωρίζουν το θέμα «η καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτός μεγάλου απροόπτου έως τα Χριστούγεννα, δηλαδή έως τις 25 Δεκεμβρίου του 2025 ή το αργότερο μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους σε όσους είχαν υποβάλλει τη σχετική αίτηση από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου στο https://stegastiko.minedu.gov.gr και που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση του. Υπενθυμίζεται πως αίτηση για το επίδομα το παραπάνω διάστημα μπορούσαν να υποβάλλουν μόνο όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση μέσα στην πρώτη προθεσμία (30/6/2025 – 31/7/2025)».

Oι ίδιες πηγές διευκρινίζουν στο enikonomia.gr πως «σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι πληρωμές αυτές δεν αναμένεται να γίνουν την ίδια ημερομηνία καθώς φαίνεται πως θα είναι διαφορετικό το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το επίδομα από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ)».

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω παροχή θα δώσει «ανάσα» στους σπουδαστές που φοιτούν μακριά από την μόνιμη κατοικία τους καθώς οι τιμές ενοικίασης στις φοιτητικές κατοικίες έχουν την τάση να αυξάνονται συνεχώς και το φαινόμενο της ακρίβειας φαίνεται πως καλά επικρατεί.

Τα ποσά

Τα ποσά του φοιτητικού επιδόματος που θα δοθούν στους δικαιούχους διαμορφώνονται ανάλογα με το εάν οι φοιτητές συγκατοικούν με κάποιον άλλο συμφοιτητή τους στην οικία ή διαμένουν μόνοι τους αλλά και με βάση την Περιφέρεια στην οποία εδρεύει το εκάστοτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Αναλυτικά:

Ποιοι θα πάρουν 1.500 και ποιοι 2000 ευρώ

Το ετήσιο ποσό των 1.500 ευρώ θα δοθεί σε φοιτητή ΑΕΙ που διαμένει μόνος του σε οικία Αθήνας ή Θεσσαλονίκης και του οποίου η αίτηση του για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δεν αναφέρει στοιχεία για συγκατοίκηση και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος.

θα δοθεί σε σε οικία Αθήνας ή Θεσσαλονίκης και του οποίου η αίτηση του για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δεν αναφέρει στοιχεία για συγκατοίκηση και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος. Ωστόσο το ετήσιο ποσό του επιδόματος ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ για τον φοιτητή που σπουδάζει εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκη και μένει μόνος του .

για τον φοιτητή που σπουδάζει εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας . Επίσης το ίδιο ποσό, δηλαδή 2.000 ευρώ θα καταβληθεί σε φοιτητή ΑΕΙ που συγκατοικεί με κάποιον άλλον φοιτητή και που σπουδάζει σε ΑΕΙ Αθήνας ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνας.

Ποιοι θα λάβουν 2.500 ευρώ

Συνολικά 2.500 ευρώ θα είναι το ετήσιο ποσό του φοιτητικού επιδόματος που θα λάβει κάποιος δικαιούχος που σπουδάζει σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Ποιοι μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια σε ετήσια βάση

Με άλλα λόγια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της καταβολής του ετήσιου φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2024-2025 οι δικαιούχοι ουσιαστικά μπορούν να «γλιτώσουν» το αργότερο κάποια ενοίκια μέσα στον χρόνο .

Το enikonomia. gr παραθέτει παρακάτω κάποια σχετικά παραδείγματα βασιζόμενο στα πρόσφατα στατικά στοιχεία της έρευνας που διενήργησε ο Σύλλογος Μεσιτών Αττικής για τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών έως 60 τ.μ. στην Αθήνα. Επίσης επισημαίνεται πως τα στοιχεία αυτά τα άντλησε ο Σύλλογος από το e-akinita.gr το οποίο συνεργάστηκε με την iartis. Αναλυτικά:

Παράδειγμα 1: Εάν κάποιος πληρώνει ενοίκιο 570 ευρώ για μια φοιτητική κατοικία 60 τμ στην Αθήνα –Κέντρο (Πολύγωνο-Τουρκοβούνια) και λάβει ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, τότε γλιτώνει σε ετήσια βάση κάτι παραπάνω από 2,5 ενοίκια.

60 τμ στην Αθήνα –Κέντρο (Πολύγωνο-Τουρκοβούνια) και λάβει ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, Παράδειγμα 2: Εάν κάποιος καταβάλει ενοίκιο 400,80 ευρώ για μια φοιτητική κατοικία 30 τμ στον Άγιο Δημήτριο, στα Νότια προάστια της Αθήνας και του χορηγηθεί ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, τότε γλιτώνει σε ετήσια βάση κάτι παραπάνω από 3 ενοίκια.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως από τα παραπάνω στοιχεία της έρευνας του Συλλόγου προκύπτει πως η μέση τιμή ενοικίασης για μια φοιτητική κατοικία έως 60 τμ στην Αθήνα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 13,89 ευρώ το τ.μ . Δηλαδή το ενοίκιο να αγγίξει ακόμη και τα επίπεδα των 1.350 ευρώ.

Επίσης τα ίδια στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η πιο φθηνή περιοχή στη Αθήνα για να νοικιάσει κάποιος μια φοιτητική κατοικία έως 60 τμ είναι στο Πολύγωνο-Τουρκοβούνια ενώ η πιο ακριβή είναι στη Βουλιαγμένη των Νοτίων Προαστίων. Συγκεκριμένα: