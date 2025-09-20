Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που θρασύτατος ληστής αρπάζει αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας

Ξαφνική επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος της άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό και τράπηκε σε φυγή, δέχθηκε μητέρα, μέρα – μεσημέρι στην οδό Πατησίων.

Τα πλάνα που εξασφάλισε αποκλειστικά το ΕΡΤnews, δείχνουν τη μητέρα να περπατάει αμέριμνη κρατώντας το παιδί της όταν δέχθηκε την επίθεση από τον άγνωστο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ έχει ήδη συλληφθεί συνεργός του που φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες ληστείες. Η αστυνομία εκτιμά πως πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα με στοχευμένη δράση.

 

